عروض ترفيهية عالمية في جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة ميرال، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، أمس، اتفاقية شراكة مع شركة «سبورتينمنت إنترتينمنت آند سبورتس» لاستضافة عدد من العروض الحية على مدار السنوات الثلاث المقبلة على جزيرة ياس.

وتتضمن الاتفاقية استضافة عدد من العروض الترفيهية العائلية، من إنتاج شركة «فيلد إنترتينمنت» العالمية خلال المدة نفسها.

وقال وكيل الدائرة سيف سعيد غباش، إن «الاتفاقية تعزز بدورها من جاذبية أبوظبي وجهة رائدة لاستضافة عروض عالمية تلبي تطلعات المقيمين والزوار، وتسهم في زيادة أعداد الزوار من خارج الدولة».

وتتماشى هذه الاتفاقية مع برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غدا 21» والميزانية التي أعلنتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بـ600 مليون درهم، لإثراء فعاليات الأعمال والمهرجانات الترفيهية على مستوى أبوظبي.

وتأتي الاتفاقية في إطار الشراكة الأوسع التي وقعت في شهر أغسطس الماضي، بين كل من الدائرة، وشركة ميرال، بهدف تعزيز أجندة فعاليات جزيرة ياس وقطاع السياحة في أبوظبي بشكل عام.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ«ميرال» محمد عبدالله الزعابي، أن الاتفاقية ستسهم في استقطاب مجموعة جديدة من العروض الترفيهية إلى جزيرة ياس والعاصمة، مضيفاً «نسعى إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية للترفيه والاستجمام، من خلال استضافة العروض الترفيهية العالمية على جزيرة ياس، ونتطلع إلى تقديم كل ما يواكب تطلعات زوار الجزيرة».

بدوره، أشار نائب الرئيس الإقليمي لشركة فيلد إنترتينمنت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ستيفن أرمسترونغ، أن «أبوظبي ستكون على موعد مع عروض ترفيهية عالمية المستوى، ونتطلع من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية لتقديم أشهر وأفضل العروض الترفيهية العائلية على جزيرة ياس في المستقبل القريب».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة سبورتينمنت إنترتينمنت آند سبورتس، علي الحيدري: «سعداء بالتعاون مرة أخرى لتقديم أفضل العروض الترفيهية للجمهور في دولة الإمارات، والتي تناسب كل أفراد الأسرة، وبموجب هذه الشراكة سنقدم على مدار ثلاث سنوات عروضاً ترفيهية عالمية المستوى في جزيرة ياس، ونتطلع إلى الترحيب بالجمهور القادم من حول المنطقة لحضورها، وسيتم الكشف قريباً عن تلك العروض».

فعاليات حصرية

بموجب الاتفاقية ستنظم شركة سبورتينمنت إنترتينمنت آند سبورتس، عروضاً حية تقام حصرياً على جزيرة ياس، ومن بين العروض المبهرة التي قدمتها فيلد إنترتينمنت للجمهور في الماضي: مونستر جام، ومونستر إنيرجي، وسوبر كروس، وديزني لايف، ومارفيل يونيفرس لايف، وافتح يا سمسم لايف، ودريم ووركس ترولز ذا إكسبيريانس.