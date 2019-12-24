إد شيران وزوجته يظهران في أغنية جديدة

المصدر: لندن - د.ب.أ

يوثق فيديو أغنية جديدة للنجم البريطاني الشهير، إد شيران، حياته في منزل الزوجية، الذي يجمعه بزوجته تشيري سيبورن. وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني، المعني بأخبار المشاهير، بأن إد وزوجته تشيري يظهران في الفيديو الجديد لأغنية «بوت إت أول أون مي»، التي تشاركه الغناء فيها المغنية البريطانية الشهيرة إيلا ماي (25 عاماً). وتم تصوير الأغنية في شقة إد (28 عاماً)، وزوجته لاعبة الهوكي (26 عاماً)، في لندن.

وكان إد تزوج تشيري، التي تعرف إليها في المدرسة الثانوية، ثم تواصلا بعد سنوات لاحقة، في حفل بسيط وهادئ، في العزبة الخاصة به في سافوك. وكان إد أكد - في وقت سابق - أنه يشعر بأنه أكثر الرجال حظاً على قيد الحياة، بسبب علاقته مع تشيري، لأنها تحبه دون قيد أو شرط.

وكان شيران ظهر على الساحة الفنية عام 2011، بأول ألبوم له «بلاس» (زائد)، الذي حقق أفضل مبيعات، كما حصل على جائزة «بريت» لأفضل مغنٍ منفرد عام 2012.