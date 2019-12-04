«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يحتفي بروح الاتحاد في القرية التراثية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وسط حضور لافت، نظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أول من أمس، الاحتفالية الرئيسة لليوم الوطني الـ48، في القرية التراثية بالقرية العالمية بدبي. وتضمنت الاحتفالات باقة من الفعاليات والأنشطة، جمعت حشوداً كبيرة في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتقدمت مدير إدارة الفعاليات في المركز، هند بن دميثان القمزي، بالتهنئة لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، مضيفة: «لقد شهدنا توافد حشود كبيرة إلى القرية التراثية، رجالاً ونساء وأطفالاً من مختلف الجنسيات، جاءوا ليشاركونا فرحتنا باحتفالية وطنية عزيزة على قلوبنا، والمتمثلة في اكتمال 48 عاماً على قيام دولة الاتحاد، والتي جاءت بالتزامن مع (عام التسامح)».

وأشارت إلى أن المركز أسهم في تهيئة كل المقومات النابعة من عاداتنا وتقاليدنا وبيئتنا المحلية لنعزز من هويتنا، ونرسخ مفهوم التسامح والتعايش مع مختلف الجنسيات، وهي سمة لطالما ميّزت أهل الإمارات.

وقبل بدأ الاحتفالات، انطلقت ثانية ورش العمل الفنية المخصصة للأطفال، وعنوانها «التلوين على الألوان القماشية»، والتي دارت حول تعليم الصغار الطباعة الثابتة فوق الأقمشة والرسم والتلوين في آن واحد. وبلغ عدد المنتسبين إلى الورشة 30 طفلاً، سارعوا بصنع اللعبة القماشية خاصتهم. وتلت الورشة عروض للفرقة الشعبية «ليوا»، وتفاعل معها الحضور على إيقاع الطبول والإيقاعات الشعبية، لتنتهي بعروض «الرزفة»، والشعر الشعبي مع الشاعر علي الشحي. وتواصلت الفعاليات بنشر البهجة وسط الجميع بوجود الشخصيتين عمير وغبيشة.

كما استمرت إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية في بثها المباشر عبر برنامج «روح الاتحاد»، واستضافت عدداً من الزوار والشخصيات وكبار المواطنين للتحدث عن محاور عديدة في هذا اليوم. وأفادت هند بن دميثان بأن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قد أنتج 10 أفلام فيديو، عرضت خلال الاحتفالية على جدار القرية التراثية، لاستعراض مسيرة القادة المؤسسين، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإخوانه حكام الإمارات.

هند بن دميثان القمزي:

«شهدنا توافد حشود كبيرة إلى القرية التراثية، شاركتنا فرحتنا باحتفالية وطنية عزيزة على قلوبنا».

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أفلام فيديو عرضت خلال الاحتفالية على جدار القرية التراثية.