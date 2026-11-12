«إسلامية دبي» تنظم فعاليات وطنية وتراثية للنساء والفتيات

دعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي السيدات والفتيات إلى المشاركة في احتفالات عيد الاتحاد الـ55، التي تستضيفها ثلاثة من مراكزها المعرفية، إلى جانب فرعي «حضانة الفريج» في المزهر وأم الشيف، خلال نوفمبر الجاري، ضمن برنامج يجمع الفعاليات الوطنية والأركان التراثية والتجارب التفاعلية، في أجواء تعبر عن محبة الإمارات والاعتزاز بمسيرتها وقيمها الأصيلة.

وتنطلق احتفالات المراكز في مركز المزهر الثقافي الإسلامي في 18 نوفمبر الجاري، وتتواصل في مركز ند الشبا للنساء في 23 نوفمبر، ثم مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي في 24 نوفمبر، وذلك من الساعة 10 صباحاً حتى الواحدة ظهراً في المراكز الثلاثة.

كما يقيم فرع «حضانة الفريج» في المزهر احتفاله في 19 نوفمبر، بينما يحتفل فرعها في أم الشيف في 26 نوفمبر.

وأكدت مديرة إدارة المراكز، شيخة سلطان المري، أن الاحتفاء بعيد الاتحاد في المراكز يجسد ارتباطها بالمجتمع، ودورها في ترسيخ الهوية الوطنية، قائلة: «نريد لهذه اللقاءات أن تجمع النساء على فرحة الوطن، وأن تستحضر كل مشاركة فيها ما تعنيه الإمارات في حياتها من ذكريات نشأت عليها، وقيم تحملها، وطموحات تبنيها لأبنائها، ففي هذه التفاصيل تتجدد حكاية الاتحاد، ويصبح الاحتفاء بها مساحة للتواصل والوفاء والاعتزاز بما يجمعنا».

وأضافت أن البرنامج يتيح للمشاركات الاقتراب من الموروث الإماراتي، عبر أركان وأنشطة تفاعلية تصل الأجيال بجذورها، مشيرة إلى أن المرأة تؤدي دوراً محورياً في إبقاء هذا الموروث حاضراً في الأسرة، ونقل معاني الانتماء إلى الأبناء، من خلال المواقف والممارسات اليومية.

وتتضمن الاحتفالات فعاليات وطنية متنوعة، وأركاناً تراثية وتفاعلية تستحضر أصالة الحياة الإماراتية، وتمنح المشاركات فرصة التعبير عن فخرهن بالوطن، واستذكار مسيرة الآباء المؤسسين، وما أرسوه من قيم الوحدة والتلاحم والعطاء.

ورحبت الدائرة بحضور النساء والفتيات ومشاركتهن في الاحتفالات، لتكون المراكز ملتقى تتجدد فيه الروابط المجتمعية، وتجتمع فيه الذاكرة والفرحة على محبة الإمارات.