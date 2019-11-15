«تحدي دبي للياقة 2019» ختام حافل بالفعاليات المميزة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فيما يستعدّ تحدي دبي للياقة 2019 لاختتام أكبر دوراته، يواصل دعوته سكان دبي والإمارات إلى اعتماد نمط حياة أكثر نشاطاً ولياقة. فبعد أربعة أسابيع متتالية من الأنشطة والتحديات المتنوعة، تنتظر المشاركين فرصة أخيرة للانضمام إلى التحدي، حيث تستمر الأنشطة المناسبة للأشخاص بكل الأعمار ومستويات القدرات خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، في قريتَي اللياقة ومواقع ومراكز اللياقة الموزّعة على المدينة.

وتستعدّ قريتا اللياقة لختام تحدي دبي للياقة 2019 بأسلوب مميز وحماسي، حيث تنظّمان أنشطة مجانية يمكن للجميع المشاركة فيها.

وبالنسبة لمن يرغبون في ممارسة تمارين رياضية بالقرب من منازلهم وأمكنة عملهم، تفتح مواقع ومراكز لياقة كثيرة أبوابها لهم، وتتضمن حصصاً تدريبية متنوعة ومجانية.

وتتخلل عطلة نهاية الأسبوع الأخير من تحدي دبي للياقة، سلسلة أنشطة زاخرة بالحركة حول المدينة. حيث يمكنكم اختبار قدراتكم الجسدية والذهنية، وكذلك مدى تحمّلكم بالمشاركة في تحدي الطين، الذي يقام، اليوم، في «دبي فستيفال سيتي»، ويتضمن مساراً من العوائق الطينية التي يصعب تجاوزها. كما يمكن للصغار المشاركة في تحدي الطين المصغّر المخصص للأطفال. ويتضمن تحدي «أندر آرمور»، الذي يقام اليوم في «كايت بيتش»، اختبار التحمّل أمام العوائق، وحمل أثقال، والتسلق على الحبال، والقفز، كما يشكّل ترايثلون «X3 جونيور»، الذي يقام غداً، فعالية ممتعة مناسبة لأفراد العائلة جميعاً، حيث يشجع الأطفال على اختبار حدود قدراتهم في بيئة نابضة بالحيوية والحركة.

وإذا كنتم ترغبون المشاركة في أنشطة رياضية لتحقيق أهداف نبيلة، تقام اليوم الدورة العاشرة من فعالية «بيت ديابيتس ووك»، التي تهدف إلى نشر الوعي حول السكري ودعم المرضى المصابين به. كذلك يقام سباق الوحدة للجري من بنك الإمارات دبي الوطني، وهدفه دعم أصحاب الهمم والتشجيع على دمجهم اجتماعياً ومهنياً.

وتتبقى أيام قليلة على المشاركة في مسابقة «انفق واربح»، حيث يمكنكم غداً الحصول على فرصة الدخول في السحب الذي سيجري في سيتي سنتر مردف، الساعة الثامنة مساء، للفوز بجائزة كبرى هي عبارة عن سيارة نيسان باترول 2020. ويمكنكم الحصول على فرصة الفوز من خلال إنفاق 250 درهماً بمراكز التسوق المشاركة في جميع أنحاء دبي.

قريتا اللياقة تنظّمان

أنشطة مجانية

يمكن للجميع

المشاركة فيها.

أنشطة زاخرة بالحركة

حول المدينة في

نهاية الأسبوع الأخير.