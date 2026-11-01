في مكتبة محمد بن راشد.. ذاكرة وطن و«قمة دولية»

تقدم مكتبة محمد بن راشد، خلال نوفمبر الجاري، برنامجاً حافلاً بالفعاليات الثقافية والأدبية والفنية والرياضية والصحية والوطنية، إلى جانب تنظيم قمة دولية متخصصة والمشاركة في معارض ومؤتمرات ومسابقات تقنية، بما يعكس تنوّع مبادراتها ودورها في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ومن أبرز فعاليات الشهر «قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر»، التي تنظم مكتبة محمد بن راشد دورتها الثالثة خلال 16 و17 الجاري، تحت شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وصنّاع المعرفة في مجالات المكتبات والنشر والبحث والثقافة والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مستقبل المؤسسات المعرفية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وتستهل المكتبة برنامج نوفمبر مع الاحتفاء بيوم العلم، بعد غدٍ، بمشاركة موظفيها، تعبيراً عن الاعتزاز بعلم دولة الإمارات وما يجسده من قيم الوحدة والانتماء. وفي مساء اليوم نفسه، تستضيف جلسة إطلاق ومناقشة كتاب «هنا ويسكونسن: خليجي بين عالمين» للكاتب جمال الشحي، في حوار يديره الإعلامي سليمان الهتلان، حول تجربة العيش بين ثقافتين وما تثيره من تساؤلات عن الهوية والانتماء والعلاقة بالوطن.

وعلى صعيد مشاركاتها الخارجية، تشارك المكتبة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من الرابع إلى 15 الجاري، حيث تستعرض مجموعة من خدماتها ومبادراتها وفعالياتها، إلى جانب تخصيص ركن لعرض إصداراتها، كما تسلط الضوء على جائزة محمد بن راشد للغة العربية ومبادرة «أرشيف دبي».

وفي إطار حضورها في المحافل المتخصصة، تشارك المكتبة في مؤتمر «EMEA CHRIE 2026»، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من التاسع إلى 12 الجاري، تحت شعار «ما وراء الخريطة: رسم ملامح مستقبل السياحة»، بمشاركة أكاديميين وباحثين وخبراء في قطاعي السياحة والضيافة، لمناقشة موضوعات تتعلق بالاستدامة وتنمية الكفاءات والتجارب الثقافية والسياحية.

وضمن فعاليات تحدي دبي للياقة؛ تنظم المكتبة مهرجاناً رياضياً في حديقتها الخارجية، خلال الفترة من التاسع إلى 21 الجاري، يومياً من الساعة 4:00 عصراً حتى 9:00 مساءً، باستثناء أيام الأحد. ويقدم المهرجان برنامجاً متكاملاً من الأنشطة والمسابقات وورش العمل التفاعلية وجلسات اليوغا والبيلاتس، إلى جانب فعاليات تجمع العائلات وأفراد المجتمع وهواة الرياضة في أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط، وتشجع على تبني أنماط حياة صحية.

كما تحتفي المكتبة خلال نوفمبر بإرث الشاعر أحمد بن سليّم الفلاسي وبمسيرة جامعة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة إدراجهما ضمن برنامج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» للاحتفال بالذكرى السنوية للشخصيات والمؤسسات لعام 2026. ويتضمن البرنامج جلسة «إرث شعري يروي ذاكرة الوطن»، وأمسية «في رحاب الشعر النبطي»، اللتين تستعرضان تجربة الفلاسي وإسهاماته الأدبية ودوره في حفظ الذاكرة الوطنية، بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيله. كما يشمل جلسة «خمسون عاماً من الريادة المعرفية»، التي تتناول مسيرة جامعة الإمارات وإسهاماتها في التعليم العالي والبحث العلمي وإعداد الكفاءات الوطنية، احتفاءً بيوبيلها الذهبي.

وفي مجال الابتكار والتكنولوجيا، تشارك المكتبة في النسخة الرابعة من «مسابقة الإمارات للروبوتات 2026»، التي تُقام ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل، خلال الفترة من 18 إلى 21 الجاري. وتنظم المسابقة مختبرات دبي للمستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، بالشراكة مع معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة محمد بن راشد، والجامعة الأميركية في الشارقة. ويركز تحدي هذا العام على تصميم وتطوير أنظمة روبوتية ذكية لدعم العمليات التشغيلية في المكتبات، فيما تسلط مكتبة محمد بن راشد الضوء على التقنيات والأنظمة الروبوتية المستخدمة في مرافقها، ودورها في تطوير الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

مساحة للفنون

يخصص برنامج الأسبوع الأخير من الشهر الجاري في مكتبة محمد بن راشد مساحة للفنون والاحتفالات الوطنية، حيث تنظم المكتبة مجموعة من الفعاليات احتفاءً بعيد الاتحاد، إلى جانب جلسة حوارية تكريمية للفنان التشكيلي الإماراتي عبدالقادر الريس، تسلط الضوء على مسيرته الفنية وأبرز إنجازاته وإسهاماته في إثراء الحركة التشكيلية الإماراتية.

• 9 إلى 21 الجاري تنظم المكتبة مهرجاناً في حديقتها الخارجية ضمن «تحدي اللياقة».