معتز مشعل في ضيافة «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ38، الذي يقام هذا العام تحت شعار «افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً»، المتحدث الدولي، واستراتيجي تطوير الحياة والأعمال، الكاتب معتز مشعل، الذي سيلتقي جمهور المعرض خلال جلسة حوارية غداً السبت.

ويقدم مشعل، أول متحدث يجوب الوطن العربي في سلسلة من الفعاليات والدورات، وأحد أبرز المتحدثين العرب في مجال تطوير الأفراد والشركات، تجربته المتميزة في مجال التنمية الذاتية والتطوير، إذ يسلط الضوء طريقته في تقديم المحتوى التي تُدرّب وتلهم آلاف الأشخاص. وشارك مشعل، صاحب كتاب «صغّر عقلك»، في عددٍ من الفعاليات مع مجموعة من المتحدّثين العالميين، كما أسس شركاتٍ ناشئة في مجال التكنولوجيا والبرمجيات والإعلام.

ويقدم مشعل خلال مشاركته في الحدث عدداً من المحاور التنموية التي يعرض من خلالها شروحات تتعلق بالنجاح وتعريفاته وكيف يصل الإنسان له، كما يتحدث عن مهارات العيش بسعادة وإيجابية، إلى جانب الأساليب التي تعزز من مستوى الرضا والتفاؤل في الحياة.

