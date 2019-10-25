«دبي للياقة».. أسبوع ثانٍ وفعاليات ترفع سقف التحدي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتواصل الزخم المحيط بتحدي دبي للياقة 2019، الذي يستقطب مشاركين على مستوى المدينة بأكملها، ممن يلتزمون نمط حياة أكثر نشاطاً وصحة. وتتضمن المبادرة المستمرة بنسختها الثالثة حتى 16 نوفمبر، مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والحصص التدريبية والفعاليات التي يمكن لسكان الإمارة كلهم المشاركة فيها، خلال فترة شهر كامل.

ويمكن للمشاركين الاستمتاع بنهار عائلي مميز في إحدى قريتي اللياقة اللتين تقدمان أنشطة وتحديات يمكن المشاركة فيها مجاناً. حيث تفتح قرية فستيفال سيتي مول للياقة، برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، و«فيتبيت» والفطيم، أبوابها من الساعة 12 ظهراً حتى الـ10 مساءً، من الأحد حتى الأربعاء، ومن الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل، من الخميس إلى السبت، وتضمّ سبع مناطق زاخرة بالأنشطة، من بينها منطقة المهارات من ديوا 3030 X، حيث يمكن للزوار المشاركة لمدة ساعتين في أنشطة مختلفة مرتكزة على المهارات واللياقة، والفوز بجوائز كل يوم، إلى جانب جائزة كبرى هي عبارة عن بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم من دبي فستيفال سيتي. كما يمكن للزوار التوجّه إلى منطقة اللياقة ومنطقة الذكاء الاصطناعي من «فيتبيت»، للمساهمة في تحقيق هدف «فيتبيت» بتسجيل مليار خطوة خلال 30 يوماً. وستقام على ممشى القرية في الهواء الطلق أنشطة عدة، من بينها عرض «تخيل» IMAGINE، بالتعاون مع «فيتنس فيرست»، أو يمكنكم التوجّه إلى مركز غرفة دبي لركوب الدراجات، حيث يمكن للزوار استئجار دراجة هوائية لبلوغ غرفة دبي للرياضات الشاطئية على شاطئ مرسى، التي تقدم مجموعة أنشطة تستمر من الساعة 3 - 7 مساءً.

وتفتح قرية كايت بيتش للياقة، برعاية إينوك، بالتعاون مع «اتصالات» ومراس أبوابها من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 7 صباحاً إلى 9 مساء، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 7 صباحاً إلى 11 مساءً. تتضمن القرية 10 مناطق مختلفة تراعي كل الاهتمامات ومستويات اللياقة. احرصوا على زيارة منطقة السبينينغ الشاطئية من «فيتبيت»، التي تقام فيها تمارين «سبينينغ»، ومنطقة غرفة دبي للأطفال التي تتضمن مجموعة ألعاب مهارات مسلية مخصصة للأطفال، وحصصاً تعليمية وجماعية. وبوسع المشاركين كذلك تعلّم الفنون القتالية في مركز غو سبورت - أديداس للملاكمة والفنون القتالية وتجربة أنشطة لافتة مثل التجديف على الألواح وقوارب الكاياك في مركز الرياضات المائية والمتنزه المائي من بنك الإمارات الوطني، أو الاسترخاء في منطقة اليوغا والتأمل، برعاية «طيران الإمارات» بعد قضاء يوم حافل.

ومع توافر 11 موقع ومركز لياقة في مختلف مناطق دبي، يستطيع سكان الإمارة جميعاً إتمام أنشطة رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً في المناطق المجانية القريبة من منازلهم أو مكاتبهم. تقدم مواقع ومراكز اللياقة هذه حصصاً تدريبية مجانية.

كما يتوافر مركز المحتوى الافتراضي الجديد، بعنوان «دليلك للتحدي» على موقع تحدي دبي للياقة الإلكتروني، ويتضمن تمارين وبرامج رياضية على مدى 30 يوماً.

أنفق واربح

تقام هذه السنة أيضاً في تحدي دبي للياقة، مسابقة أنفق واربح، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع الرستماني. ويمكن الحصول على فرصة الفوز من خلال إنفاق 250 درهماً في مراكز التسوق المشاركة في جميع أنحاء دبي. وسيحصل المشاركون على فرصة الدخول في سحب للفوز بسيارة نيسان باترول 2020. ضاعفوا هذه السنة فرص ربحكم مع بطاقات الائتمان والخصم من بنك الإمارات دبي الوطني، وسيتم الإعلان عن الفائز في 16 نوفمبر في سيتي سنتر مردف.

تطبيق

يدعو تحدي دبي للياقة سكان المدينة للمشاركة معاً في التحدي، ويمكن لجميع الزوار والمقيمين تسجيل الأسماء على تطبيق دبي للياقة، على موقع التحدي الإلكتروني، في الموقع الإلكتروني الرسمي: www.dubaifitness challenge.com