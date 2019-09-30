رحيل عميد المسرحيين العراقيين عن 91 عاماً

المصدر: بغداد ــ رويترز

توفي الكاتب والممثل والمخرج العراقي سامي عبدالحميد، أمس، عن عمر ناهز 91 عاماً بعد صراع مع المرض.

ونعت مؤسسات مهنية وفنية وأكاديمية الفنان الراحل (الذي يعد عميد المسرحيين العراقيين) من بينها نقابة الفنانين العراقيين والهيئة العربية للمسرح، كما نعاه الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

ووصف وزير الثقافة والسياحة والآثار عبدالأمير الحمداني الفنان الراحل بأنه «شيخ المخرجين المسرحيين». وقال في بيان إن وفاته «خسارة لن تعوض».

ولد عبدالحميد في مدينة السماوة بالعراق عام 1928 وحصل في البداية على ليسانس الحقوق، لكنه أصر على دراسة الفن بشكل أكاديمي، فحصل على دبلوم من الأكاديمية الملكية لفنون الدراما في لندن ثم ماجستير العلوم المسرحية من جامعة أوريجون بالولايات المتحدة. احترف الفن في الخمسينات وكان من مؤسسي فرقة مسرح الفن الحديث بالعراق، وقام بتمثيل وإخراج عشرات الأعمال المسرحية، إضافة إلى المشاركة في بعض الأفلام السينمائية.