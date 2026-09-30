بترشيح الجمهور.. «الخادم الأخرس» نجم اليوم الرابع في «مهرجان كلباء»

شهد جمهور الدورة الـ13 لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، أول من أمس، ثلاثة عروض، جاء الأول تحت عنوان «إنه أنت»، وهو عمل معد عن نص «وحش طورس» للكاتب عزيز نيسين، وأخرجه هاكوب عيد. وفيما حمل العرض الثاني عنوان «في انتظار جودو» لصموئيل بيكت وإخراج خليل إبراهيم الدرمكي، جاء العرض الثالث بعنوان «الخادم الأخرس» لهارولد بنتر وإخراج سارة السعدي. وفاز بجائزة أفضل تمثيل التي يمنحها الجمهور الممثل ياسين الدليمي عن دوره في «الخادم الأخرس».

كما شهدت فعاليات اليوم الرابع من المهرجان الذي يسدل الستار على فعالياته غداً انعقاد «ملتقى الشارقة الـ12 للبحث المسرحي»، بحضور مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة مدير المهرجان، أحمد بورحيمة.

ويعنى الملتقى باستعراض وإبراز أحدث الرسائل العلمية المنجزة في كليات الدراسات العليا المتخصصة في المسرح العربي، إذ يستضيف هذا العام باحثين تطرقت دراساتهم إلى: تجاور الفنون في المسرح، وسيميائية الجسد في الكتابة المسرحية، وجدلية النص والعرض، وتطوير خيال الممثل.

وفي الجلسة الأولى للملتقى استعرض المغربي عبدالرحيم سليلي بحثه «تجاور الفنون في المسرح: دور الدراماتورجيا والإخراج في التوليف الدرامي»، والحائز درجة الدكتوراه من جامعة ابن طفيل خلال العام الجاري. وأوضح أن أطروحته تبحث في شعرية «الفن المسرحي» وقدرته على مسرحة مختلف الفنون دون فقدان هويته الأصيلة.

وفي الجلسة نفسها، قدمت الباحثة التونسية آسيا عاشور استعراضاً لبحثها الذي نالت عنه الدكتوراه من جامعة سوسة، وجاء تحت عنوان «سيميائية الجسد في مسرح سعد الله ونوس.. دراسة في نماذج مختارة»؛ حيث تناولت ثلاثة نصوص للكاتب السوري، وهي: «الاغتصاب»، و«طقوس الإشارات والتحولات»، و«ملحمة السراب».

وفي الجلسة الثانية قدم السعودي نايف البقمي تقريراً عن بحثه «مسرح فهد ردة الحارثي بين النص والعرض: دراسة سيمولوجية لنماذج مختارة»، الذي نال عليه شهادة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة عين شمس المصرية.

فيما استعرضت المصرية وسام أسامة أطروحتها التي نالت عنها شهادة الدكتوراه من «جامعة العاصمة» المصرية، وجاءت بعنوان «استخلاص تقنيات لتطوير خيال الممثل: دراسة تطبيقية في مراحل ما قبل التعليم الجامعي»؛ وسعت إلى تناول إشكالية تطوير الخيال الضعيف لدى الطلاب وتحويله إلى خيال مبتكر باستخدام تقنيات علمية دقيقة.

نقاشات

تواصلت الجلسات النقاشية حول برنامج عروض مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في دورته الـ13، أول من أمس، إذ ناقش الباحث المسرحي التونسي مروان الصلعاوي عرض «إنه أنت»، والباحث المصري باسم أحمد بركة عرض «في انتظار جودو»، بينما ناقشت العرض الثالث «الخادم الأخرس» الباحثة الأردنية ساجدة ياسر العمر.