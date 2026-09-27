وصفهم بأنهم "قادرون على تدمير أقوى امرأة" .. كاظم الساهر يوضح كلامه عن الرجال

حسم الفنان العراقي كاظم الساهر الجدل المُثار مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تصريحاته عن اختلافات الرجال عن النساء.

وقال كاظم الساهر خلال حلوله ضيفًا على برنامج "ABTALKS" مع الإعلامي أنس بو خش، إن حديثه عن الرجال لم يُنقل في سياقه الصحيح، وإنه لم يقصد وصف الرجال بأنهم يمثلون مشكلة للنساء.

وفسر كاظم الساهر المقصد والمغزى من تصريحاته عن الرجال، مُبينًا أنه كان يتحدث عن اختلاف طبيعي يراه بين الرجال والنساء مُنذ طفولته، مُستندًا في وصفه إلى طريقة تصرفات الذكور في طفولتهم.

وأشار الفنان العراقي إلى أن الرجال فوضويون بطبيعتهم، مُستشهدًا بطريقة تصرفات الأطفال في مراحل عمرية صغيرة، واصفًا جنس البنات بأنهن مُرتبات على عكس الذكور، وفق تعبيره.

وعلق كاظم الساهر على ردود أفعال الرجال الغاضبة من تصريحاته، قائلًا إنه لم يستقبل أيًّا من ردود الأفعال من أصدقائه الرجال سواء بالغضب أو الاعتراض على ما قال، ما ينفي بدوره وجود غضب فعلي من الرجال إزاء تصريحاته، على حد قوله.

وأضاف قائلًا إن تصريحاته لم تحمل ما يدعو إلى غضب الرجال منه، موضحًا أن الكثير من الرجال قد منحوه الحق في تصريحاته، مُعتبرًا أن حديثه عن الرجال كان بمثابة اعتراف صادق منه.

ويعود الجدل حول تصريحات الفنان كاظم الساهر إلى وصفه الرجال بأنهم غير ملتزمين وقادرون على تدمير أقوى امرأة، ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، ولا سيما بعدما تم تداول تصريحاته على نطاق واسع عبر صفحات وحسابات شخصية على منصات التواصل.

في سياق مُنفصل، يواصل الفنان كاظم الساهر حضوره القوي في عام 2026 على المسارح العربية، حيث يستعد لإحياء حفل جماهيري ضخم في المغرب على خشبة المدرج الروماني بالمسرح الملكي في العاصمة الرباط، فضلًا عن حفله المُرتقب في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 27 ديسمبر، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.