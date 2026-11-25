ديانا أيوب - دبي

روميو وجولييت، وهاملت، والأم الشجاعة، وغيرها من الشخصيات المسرحية التي رسخت حضورها في ذاكرة المسرح، استعادها عرض «العالقون»، الذي قدمه مركز «ربع قرن للمسرح وفنون العرض»، خامس أيام مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية في الشندغة، ويعيد العرض إحياء حكايات وشخصيات مسرحية عالمية، من خلال كولاج يجمع مقاطع من الأعمال العالمية، ويقدمها في سياق درامي جديد، يجعل المسرح نفسه محور الحكاية، ليؤكد خلود الفن، وقدرة المسرح على البقاء والاستمرار في وجه الزوال والنسيان.

دمى جامدة تتحرك

نسج المؤلف أشرف الرابحي عوالم العرض من الخشبة نفسها، وأخذنا إلى حكاية فرقة مسرحية عاشت في مسرح منذ 60 عاماً، وكان يقودها رجل غريب الأطوار، يدخل مكتبه بعد انتهاء التمارين في كل ليلة ويفتح كتب السحر، ويمارس طقوسه، إلى أن يتحول السحر إلى لعنة على المكان، فتخرج الشخصيات المسرحية من حدود النصوص التي ولدت فيها، لتسكن أرواحها المكان، على هيئة دمى جامدة تتحرك بين الحين والآخر، وكأنها عالقة بين الحياة والموت، وبين الخشبة والواقع.

المخرجة زينب الملا. من المصدر

اتكأ العرض على فكرة الراوي، حيث انطلق وفق استحضار بصري متصاعد، مع الكشف عن وجوه الشخصيات العالمية، واحدة تلو الأخرى، ثم تولى كل من زينب الملا وعلي المازمي دور الراوي، وقدما الحكاية، ما منح السرد وظيفة تقديم الأحداث في البداية والختام. وبين المقدمة والخاتمة تتحرك الشخصيات داخل حكاية تستعيد تاريخ المسرح، وأهم أعماله، لتطرح التساؤل حول مصير هذا المسرح المهدد بالاندثار.

المسرح الملعون

اعتمد العرض في بداياته على اللوحات الاستعراضية، لتتصاعد حبكة الأحداث مع دخول رجل ثري يشتري المسرح، ويبقي فيه شقيقه (سالم)، ليتولى حراسته وتنظيفه، لكن الأخير يصبح الشخصية المحورية التي تكشف أسرار المكان والشخصيات، عندما يلاحظ تحرك الدمى وتنقلها بين أرجاء المسرح.

وهنا يبدأ العرض بالانتقال من الحكاية الأساسية حول المسرح الملعون، إلى استعادة العوالم المسرحية التي خرجت منها الشخصيات، فيقدم مقطعاً من كل عمل مسرحي، لتتجلى تقنية الكولاج بوصفها اختياراً جمالياً لإعادة إحياء الذاكرة المسرحية، واستحضار إرث النصوص العالمية داخل سياق جديد.

تضع المشاهد المسرحية العالمية العمل أمام خطين، الخط الأول يرتبط بحكاية المسرح الملعون، والخط الثاني يرتبط بالحكايات المستقلة التي يحملها كل عمل مسرحي ودلالاته الإنسانية والفكرية، مع إدخال الحس الفكاهي عليها. هكذا يقدم العمل حالة تأمل في قدرة المسرح على تجاوز الزمن، وفي مصير الشخصيات التي تبقى حية في الأذهان.

وتعمدت المخرجة زينب الملا الاعتماد على الإضاءة كسينوغرافيا تتحرك مع العرض، فالشخصيات المسرحية وأزياؤها كانت كافية لتملأ فضاء الخشبة، والضوء أسهم في خلق أجواء متنوعة تتنقل بين الماضي والحاضر، وبين عالمي الدمى والبشر، كما أنها تعمدت استخدام العديد من التقنيات المسرحية، ويبرز ذلك في توظيف حالة الجمود التي يقف فيها الممثلون على الخشبة، فيتحولون إلى دمى، تتحرك بين الحين والآخر، هذه اللعبة بين السكون والحركة منحت العرض بعداً بصرياً ينسجم مع فكرته، كما أنها جعلت من الجسد محوراً أساسياً من البناء الدرامي.

إيقاع متنوع

يحضر الاستعراض في العمل بصورة جمالية تنتقل به بين مستويات مختلفة من التعبير الحركي، ولكنه استعراض غير منفصل عن طبيعة الكولاج الذي يقوم عليه العمل، إذ يسهم في خلق إيقاع متنوع يتناسب مع الانتقالات بين العوالم المسرحية، بينما تأتي الفكاهة كأداة تكسر إيقاع العرض، وتخفف كثافة اللحظات الدرامية، لاسيما أن العمل يقوم على مرجعيات مسرحية تتداخل فيه الأزمنة والحكايات.

وتبلغ الحكاية ذروتها عندما يقرر البرجوازي هدم المسرح، فتجد الشخصيات نفسها أمام تهديد وجودي، فبعد أن عاشت لعنة السحر، باتت مهددة بفقدان المكان الذي يمنحها وجودها، فتقرر الهرب ليلاً، لكن (سالم) الذي لم يكن يعرف الكثير عن المسرح، سوى أنه يهتم بتنظيفه ويحرسه، يرفض التخلي عنها، ويقف في مواجهة جرافات الهدم دفاعاً عن هذا المسرح وساكنيه.

يختتم العرض الذي شكل تحية للمسرح العالمي وقدرته على مقاومة النسيان، بجمود الشخصيات والعودة للراوي، للتأكيد على أن البشر زائلون، ولكن المسرح سيبقى ما بقيت الحياة، فالخاتمة تؤكد أن المسرح ليس مجرد ستارة ترفع مع كل عرض، بل ذاكرة جماعية وتجارب إنسانية، ومكان تتجدد فيه الحياة مع كل حكاية وشخصية.

تقنيات متعددة

جمع عمل «العالقون» فريقاً كبيراً من الممثلين، هم علي الملا في دور (سالم) وعبدالكريم غزال في دور البرجوازي شقيق سالم، فيما قدم الشخصيات العالمية كل من بدر الكتبي، والغلا الزرعوني، ويوسف القصاب، وطيبة المازمي، وفاطمة الزرعوني، وفاطمة الهرمودي، وسعيد منصور، وتحدثت المخرجة زينب الملا لـ«الإمارات اليوم» عن العمل، وقالت: «الفكرة الأساسية التي يقوم عليها العرض، تتمثل في تقديم كولاج، يجمع أكثر من تقنية مسرحية، وأكثر من مدرسة، فضلاً عن العمل على تقديم النصوص المتنوعة في سيناريو جامع وعرض واحد، على الرغم من التحدي الذي يحمله هذا النوع من العمل لتبدو في سياق واحد ومكتمل»، وأضافت: «إنها المرة الثانية التي أشارك فيها في مهرجان الفنون الأدائية الشبابية، ويشكل المهرجان فرصة للشباب لتقديم مواهبهم على الخشبة، والتواصل مع الجمهور بشكل حي».