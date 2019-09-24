لو مانز: الصورة بلا قضية ناقصة

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

أكد المصور العالمي ريتشارد لو مانز أن «فن التصوير الضوئي في عصرنا الحالي يجب أن يدمج بالفلسفة، وأن يتجاوز مفهوم التصوير الجمالي والسطحي»، جاء ذلك خلال جلسة «لا ترضى بمجرد صورة» التي عقدت في ختام فعاليات المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر». وتحدث ريتشارد لو مانز عن أهمية وجود قضية يحملها المصور على عاتقه بكل جدية ومسؤولية، وأن يتبناها بشكل كامل وينقلها للمجتمعات، وقال: «نقل القضايا البيئية والمجتمعية مسؤولية المصور الأولى، فالصورة التي لا تحمل قضية صورة ناقصة».

وأشار ريتشارد لو مانز إلى أنه بدأ مهنة التصوير كهاوٍ والتقط مئات الصور، وكان يعلقها على جدار كبير في منزله، وفي عام 2013 أدرك بأن جميع الصور التي التقطها سطحية ولا تحمل فكرة. وتابع لو مانز: «ساعدتني زوجتي على المغامرة والاكتشاف، وأصبحنا نسافر معاً إلى دول بعيدة للكشف عن القضايا الإنسانية ونقلها للعالم، وكانت أول قضية مهمة تبنيتها في حياتي، هي الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها نيبال في عام 2013».