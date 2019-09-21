ورش إبداعية في «قلب الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم في «قلب الشارقة» سلسلة من ورش العمل الإبداعية والثقافية التي توفّر الفرصة للمهتمين بصقل مواهبهم واكتشاف الفنون المتنوعة من ثقافات مختلفة. وتغطي الورش التي تستمر حتى الثاني من نوفمبر المقبل، مجموعة من الموضوعات والأنشطة الحرفية. وتبدأ اليوم ورشة «سُمِع في العرصة»، بمجلس الدامة بسوق العرصة، لتأخذ المشاركين من عمر 13 عاماً فما فوق، من عشاق جمع القطع واللّقى الأثرية في رحلة لاستكشاف القطع العتيقة والتاريخية وثقافتها الأصيلة، إذا تنطلق الورشة بمقدمة حول سوق العرصة، ثم التجول في أرجاء السوق لإيجاد أي مقتنيات تصدر أصواتاً يمتاز وجودها في سوق العرصة، وتصويرها وجمعها في مقطع فيديو ليتم إضافته تحت الوسم #سمع_في_العرصة. وقال مدير عام قلب الشارقة خالد ديماس، إن «المشروع يقع في منطقة عريقة من مدينة الشارقة تمثل نواة ثقافية تزخر بالكنوز التراثية. وجاءت فكرة تنظيم هذه النشاطات والورش لتعريف زوار قلب الشارقة على تاريخ الأجداد، سواء محلياً أو عالمياً، وتسليط الضوء على الحرف والفنون والثقافة المتعارفة على مر السنين».