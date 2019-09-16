«إكسبوجر» يطمح إلى استقطاب الجمهور لعالم الصورة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) سيقدم في دورته الجديدة فرصاً أكبر للمهتمين بالفنون البصرية، لاستكشاف أبعاد جديدة للصورة الفوتوغرافية، مع التركيز على مهارة المصور في رصد الأحداث والقضايا والمشاهدات التي تستحق تسليط الضوء عليها، وإحداث تأثير إيجابي وتغيير حقيقي في ثقافة الإنسان وسلوكياته.

وأوضح خلال جولة قام بها، أمس، للوقوف على الاستعدادات النهائية لإطلاق الحدث، الذي ينظم في مركز إكسبو الشارقة من 19 إلى 22 الجاري، أن «المهرجان بقدر ما هو منصة تخصصية ومعرفية في فنون وتقنيات وتجارب التصوير، فإنه يطمح إلى استقطاب جمهور واسع من جميع الفئات والأعمار إلى عالم الصورة الذي يلامس واقع كل إنسان، وأصبح جزءاً من نمط الحياة المعاصرة».

وتفقّد رئيس مجلس الشارقة للإعلام، التجهيزات الخاصة بالمعارض الداخلية التي يحتضنها المهرجان، واطلع على سير عمل تجهيز القاعات المخصصة لإقامة ورش العمل والجلسات النقاشية.

والتقى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال جولته، أفراداً من فريق عمل المهرجان، واستمع منهم إلى شروحات حول خطوات سير العمل والخطط التنظيمية، التي تم اعتمادها من أجل الارتقاء بالدورة المقبلة.