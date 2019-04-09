«دبي باركس» تُطلق التذكرة السنوية للإماراتيين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، عن إطلاق التذكرة السنوية الجديدة حصرياً للإماراتيين مقابل 595 درهماً فقط، والتي ستتوافر للبيع داخل مرافق الوجهة بتاريخ 19 أبريل فقط.

كما أوضحت الوجهة أنّ التذكرة السنوية الجديدة للإماراتيين ستكون سارية لمدة 14 شهراً، وستتيح لحامليها الدخول إلى متنزهاتها الأربعة، التي تشمل موشنجيت دبي، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من سينما هوليوود في الشرق الأوسط، يقدّم أفعوانيات شيّقة بأجواء داخلية مكيفة وألعاب عائلية مرحة ومناطق ألعاب مسلية. وبوليوود باركس دبي، المتنزه الترفيهي الأول من نوعه الذي يضم ألعاباً ووجهات ترفيهية مستوحاة من أضخم أفلام بوليوود. وليغولاند دبي، المتنزه الترفيهي التفاعلي الفريد للعائلات الذي يبعث الحياة في مكعبات الليغو الشهيرة، ليوفر بيئة تعليمية مرحة، وليغولاند ووتربارك، الحديقة المائية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تمّ تصميمها خصيصاً للعائلات والأطفال من عمر سنتين حتى 12 سنة. كما ستتيح التذكرة السنوية للإماراتيين الدخول إلى ريفرلاند دبي، حلقة الوصل للمتنزهات الأربعة في «دبي باركس آند ريزورتس» للاستمتاع بما تقدمه من خيارات متعددة من المأكولات والتسوق والترفيه. كما ستقدم التذكرة الجديدة العديد من المزايا الجذابة التي تشمل الدخول المجاني للمربيات، وتذاكر الدخول السريع (خدمة كيو فاست)، إلى جانب خدمة صف السيارات، فضلاً عن تخفيض 10% على كل منافذ المأكولات وخدمات الضيافة في فندق لابيتا. كما يتوافر خيار خدمة صف سيارات، غير محدودة، لمدة 14 شهراً مقابل 200 درهم.

من جانبه، صرّح محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس، الشركة المالكة لدبي باركس آند ريزورتس، أن دبي باركس آند ريزورتس «تعكس التنوع الثقافي للدولة، حيث استقبلت الوجهة حتى اليوم أكثر من 100 جنسية من مختلف أنحاء العالم. ونحن فخورون بهذا التنوع الحضاري المذهل ونحتفل به عبر تنظيم أجندة فعاليات متميزة تضع في اعتبارها مختلف الأذواق. كما يسعدنا إطلاق هذه التذكرة السنوية الجديدة التي تمّ تصميمها حصرياً بمزايا خاصة للإماراتيين، بحيث تلبي احتياجاتهم الإجتماعية والثقافية. نحن متحمسون للغاية بهذه المبادرة ونتطلع قدماً نحو استقبال الزوار لعيش تجارب لا مثيل لها في أكبر وجهة ترفيهية متكاملة».

واحتفالاً بإطلاق التذكرة السنوية الجديدة للإماراتيين، دعت الوجهة المواطنين لحضور حفل النجمة بلقيس فتحي، الأول من نوعه، الذي سيقام في تمام الساعة 8:30 مساءً يوم 19 أبريل على مسرح راج محل في بوليوود باركس دبي. كما ستقدم الوجهة العديد من الفعاليات المذهلة التي ستمكّن الزوار من التقاط الصور الاستثنائية مثل المسيرات الكرنفالية المبهجة والألعاب العائلية والأفعوانيات الشيّقة وتحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الاستمتاع بالعديد من المأكولات الشهية، والحصول على فرصة مقابلة شخصيات هوليوود الكرتونية المفضلة، مثل «كونغ فو باندا» و«شريك» والسنافر وشخصيات مدغشقر.