العثور على كيث فلينت ميتاً في منزله

المصدر: لندن - د.ب.أ

توفي، أمس، المغني البريطاني، كيث فلينت، عضو فريق «بروديجي» البريطاني، عن عمر ناهز 49 عاماً. وأفادت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية الشعبية بأنه قد تم العثور على المغني الشهير ميتاً، بمنزله في إسيكس.

وأكد المتحدث باسم شرطة إسيكس نبأ وفاة فلينت، مشيراً إلى عدم التعامل مع الوفاة بوصفها محل اشتباه. ومن المقرر أن يتم إعداد ملف بشأن الوفاة للطب الشرعي. وأصبح فلينت واحداً من أشهر الشخصيات الموسيقية في المملكة المتحدة، في تسعينات القرن الماضي، بسبب مظهر شعره المميز، وتحديقه كثيراً بطريقة حادة. وكان قد انضم إلى فريق «بروديجي» كراقص، ثم أصبح في وقت لاحق المغني الرئيس، إلى جانب مغني الراب مكسيم.