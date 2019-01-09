عروض التسوّق المسائية تنطلق اليوم في «ذا أوتلت فيليدج»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفاءً بالدورة الـ24 لمهرجان دبي للتسوق، كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، أن عروض التسوّق المسائية ستنطلق اليوم اعتباراً من الساعة السادسة مساءً في «ذا أوتلت فيليدج».

وتتيح العروض لعشاق التسوّق اقتناء منتجات أشهر العلامات التجارية والاستفادة من خصومات إضافية.

وفي ظل توافر أكثر من 90 متجراً تقدم أفضل قيمة مقابل ما ينفقه المتسوقون على ملابس الأطفال، والإكسسوارات وغيرها من المنتجات، تعد وجهة «ذا أوتلت فيليدج» الداخلية للتسوق والترفيه من «مِراس» المكان المثالي لاختيار أحدث منتجات الأزياء وصيحات الموضة خلال مهرجان دبي للتسوق.

وبالإضافة إلى الحسومات والعروض، دعا «ذا أوتلت فيليدج» زواره لاختبار مفهوم «Fashion Comes Alive» التفاعلي الجديد الذي يتيح فرصة الالتقاء باستشاري أزياء شهير والحصول على نصائح مباشرة حول كيفية الاستفادة أكثر من الملابس للحصول على إطلالة أكثر أناقة.

كما سيكون خبراء التجميل على استعداد لإثراء المظهر مجاناً، وبعدها يمكن زيارة كشك الصور للحصول على صورة فورية. أما محبُّو المرح، فيمكنهم زيارة رسام كاريكاتير الأزياء للحصول على صورة كاريكاتيرية لمظهرهم النهائي.

وعند المشاركة في «Fashion Comes Alive» وزيارة كشك الصور، سيستمتع عشاق الموضة بالمشاركة في المسابقة الحصرية التي توفر فرصة الفوز بجلسة خاصة لمدة أربع ساعات مع خبيرة الأناقة أشلينج كيلتي.

كما تنظم الوجهة عدداً من عروض الأزياء والمسابقات لإمتاع الزوار، في حين يمكن للأطفال استكشاف مهاراتهم الإبداعية في تصميم الإكسسوارات المميزة في ورش عمل مخصصة.