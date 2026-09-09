رحلات «دبي مولاثون» في المطار تجتذب 2900 مشارك

أسدلت مطارات دبي الستار على أول نسخة من «دبي مولاثون» في مطار دبي الدولي، بعد أن استقطبت أكثر من 2900 مشارك في أربع فعاليات أُقيمت بالمبنى (3)، وجمعت موظفي المطار والمسافرين وأفراد الجمهور في تجربة هدفت إلى تعزيز النشاط البدني والعافية، والارتقاء بروح التواصل.

ووسّعت مطارات دبي نطاق المبادرة لتخرج، للمرة الأولى، عن نطاق مراكز التسوق، وتنشر رسالتها الداعية إلى تبني نمط حياة نشط داخل أكبر مطار دولي في العالم.

واحتفت مطارات دبي في ختام البرنامج بيوم المرأة الإماراتية من خلال فعالية خاصة، في الرابع من الشهر الجاري، تكريماً للدور القيادي للمرأة الإماراتية ومواهبها وإسهاماتها في مطارات دبي ومجتمع المطار oneDXB وقطاع الطيران عموماً.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، ماجد الجوكر: «جاءت الفعالية الختامية تتويجاً مثالياً لمبادرة شهدت مشاركة واسعة من موظفينا وشركائنا في المطار والمسافرين وأفراد مجتمع المطار oneDXB، لتبرهن على إمكانية دمج النشاط البدني بسلاسة في يوم العمل وتجربة المسافرين على حد سواء»، وأضاف: «نفخر بكون مطار دبي الدولي أول موقع يستضيف (دبي مولاثون) خارج مراكز التسوق، ويسهم في دعم استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033 من خلال تجربة شاملة تتيح للجميع ممارسة النشاط البدني والتواصل معاً».

وجمع البرنامج طيفاً واسعاً من المشاركين، شمل موظفي مطارات دبي وأفراد مجتمع المطار والمسافرين وكبار السن من المواطنين وأصحاب الهمم وممثلي فئة الشباب ومجموعات الجري والمشغلين التجاريين وأفراد الجمهور، وانضم 170 مسافراً إلى فعالية 14 أغسطس الماضي في الكونكورس B أثناء عبورهم مطار دبي الدولي، لتصبح التجربة جزءاً من رحلتهم عبر المطار.