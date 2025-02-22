«مليحة تقرأ».. ورش وعروض تحتفي بالقراءة والمعرفة

في أجواء تحتفي بالعلم والثقافة، وتُعلي من شأن القراءة بوصفها بوابةً للمعرفة، انطلقت فعاليات مهرجان «مليحة تقرأ 2» في نادي مليحة الثقافي الرياضي، وسط حضورٍ حاشد من المسؤولين وأولياء الأمور والطلاب الذين تجاوز عددهم 1500 طالب وطالبة من 15 مدرسة من مدارس الشارقة والمنطقة الوسطى. وشهد المهرجان مشاركات من جهات ثقافية وأكاديمية مرموقة، مثل مجمع القرآن الكريم بالشارقة، ومنشورات القاسمي، ومعهد الشارقة للتراث وغيرها.