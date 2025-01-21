مسيرة «لنحيا» تضيء فوانيس الأمل مجدداً

تعود مسيرة «لنحيا» العالمية لتنظيم الدورة الرابعة من المسيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يومَي 25 و26 يناير الجاري، في الجامعة الأميركية بالشارقة، إذ تجمع الفعالية المجتمعية التوعوية الأفراد والعائلات لتكريم الناجين من السرطان، وإحياء ذكرى من فقدوا حياتهم بسببه، وجمع التبرعات اللازمة لتوفير العلاج للمرضى وإنقاذ حياتهم.

وتسهم كل جولة وتبرع من المشاركين في مسيرة «لنحيا»، التي تنظمها «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» بالتعاون مع «الجمعية الأميركية للسرطان»، بتقديم الدعم لمرضى السرطان وأسرهم، إذ خصصت المسيرة ست مناطق حافلة بالأنشطة تعزز تفاعل المشاركين من جميع الفئات العمرية، وتقدم لهم تجربة مؤثرة مملوءة باللحظات الجميلة التي تجسّد الروح المجتمعية، في أجواء لا تُنسى من المرح، وتستضيف منطقة «المنصة الرئيسة» باقة من الأنشطة التي تجمع المشاركين وتلهمهم، تبدأ بحفل الافتتاح الذي يعلن انطلاقة رحلة شائقة على مدار 24 ساعة، تليه أنشطة وعروض، وألعاب ومسابقات، كما تحتضن المنصة جلسات «يوغا» وجلسات العلاج بالصوت، التي توفر لحظات من الهدوء والسكينة، وتستضيف المنصة فعالية «فوانيس لنحيا»، التي تشكل لحظة مشتركة للذكرى والأمل، حيث تنير الشموع المنصة والمسار.