اتحاد كتّاب الإمارات يناقش خطط تطوير «شؤون أدبية»

ناقش مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، خلال اجتماعه الأول للعام الجاري، خطط تطوير المجلتين الصادرتين عنه «دراسات» و«شؤون أدبية»، فيما تم عرض خطة المشاركات الخارجية للاتحاد في معارض الكتب في كل من مصر والهند والمغرب، ومشاركة الاتحاد بالمنتدى الخليجي في البحرين.

وترأس الاجتماع الذي عقد، أول من أمس، في مقر هيئة الشارقة للكتاب، رئيس مجلس الإدارة، الدكتور سلطان العميمي، وحضره كل من نائب رئيس مجلس الإدارة مديرة فرع أبوظبي، شيخة الجابري، وأمينة السر العام، شيخة المطيري، ومسؤولة النشر والتوزيع، الدكتورة عائشة الشامسي، ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة، الدكتور سيف الجابري، والمسؤولة الثقافية، مريم الزرعوني، والمدير المالي، محسن سليمان.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها طلبات العضوية ومراجعة الطلبات المتقدمة للعضوية والاطلاع على الأعمال المرفقة.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، أهمية استمرار تفعيل النشاط الثقافي للاتحاد، ومناقشة تفاصيل الدورة الجديدة لجائزة غانم غباش لعام 2025.