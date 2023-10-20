«اتصالات لكتاب الطفل»: 21 عملاً إبداعياً في «القائمة القصيرة»

نجح 21 كتاباً صادراً عن ثماني دور نشر عربية وأجنبية في الوصول إلى القائمة القصيرة للدورة الـ15 من «جائزة اتصالات لكتاب الطفل»، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، برعاية شركة «اتصالات من &e»، حيث سيتوّج الفائزون بها في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023.

وأسهم في إنتاج الأعمال التي وصلت إلى القائمة القصيرة 61 مبدعاً، منهم 21 مؤلفاً، و20 رساماً، و20 ناشراً. وجاء الكشف عن القائمة القصيرة من الجائزة خلال مؤتمر صحافي نظّمه المجلس، أمس، في بيت الحكمة بالشارقة، بمشاركة المدير العام لـ«اتصالات من &e» في الإمارات الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي، عبدالعزيز تريم، ورئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي، وجمع من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام. وضمّت القائمة القصيرة للمرشحين عن فئة «الطفولة المبكرة» خمسة إصدارات تتضمن: «16 سبباً لتتحمل مشاكسات أخيك»، «الفجلة خجولة»، «مشاعر مشاعر؟»، «بيت وخيط» و«الذي فقط مشاعره».

وتشهد فئة «الكتاب المصور» منافسات خمسة إصدارات أيضاً، وتشمل كلاً من: «خط أسود»، «فيل على إصبعي»، «أخرج إلى الحياة»، «حكاية غصن» و«المسافر».

أما فئة «كتاب ذي فصول» فترشح للقائمة القصيرة خمسة إصدارات، وتضم: «تدمير العالم في 46 ثانية»، «شبح في المخيم»، «جحا ومارد الإبريق فوشان» ، «ريان»، و«شهاب مليون».

وتشمل القائمة القصيرة للمرشحين عن فئة «كتاب اليافعين» ثلاثة إصدارات، وهي: «بوجدانا»، «حلق مريم»، و«ابتسم لأكون أقوى».

أما فئة «الشعر» التي أطلقت في دورة هذا العام، فترشح للقائمة القصيرة منها ثلاثة إصدارات: «أصدقاء مريم»، و«غناء الماء»، و«هل عرفته؟»

وأكد عبدالعزيز تريم أن «المواهب الأدبية والفنية التي كشفت عنها الجائزة على مدار دوراتها الـ15، تمثل إنجازاً ثقافياً لدولة الإمارات، التي كانت دائماً سبّاقة في تقدير المبدعين، ورعايتهم، وتوفير المنصّة المناسبة لهم لتقديم إبداعاتهم إلى العالم».

وأشارت مروة العقروبي إلى أن «الامتداد الجغرافي لجائزة اتصالات لكتاب الطفل، كان حلماً قبل 15 عاماً، حين وضعت الشيخة بدور القاسمي، المؤسسة والرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، رؤيتها للجائزة بتطوير صناعة كتاب الطفل، وإثراء مكتبته بأفضل الكتب شكلاً ومضموناً».

عبدالعزيز تريم:

• «المواهب التي كشفت عنها الجائزة، تمثل إنجازاً ثقافياً لدولة الإمارات».

مروة العقروبي:

• «الامتداد الجغرافي الكبير للجائزة، كان حلماً قبل 15 عاماً».