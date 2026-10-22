25 كتاباً في القائمة القصيرة لـ «جائزة أدب الطفل العربي»

كشفت الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي، المقدّمة من «اتصالات»، والتي ينظّمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، عن قائمتها القصيرة لدورتها الـ18، خلال مؤتمر صحافي استضافه الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي، أول من أمس.

وضمّت القائمة 25 كتاباً، بواقع خمسة كتب في كل فئة، صادرة عن 17 دار نشر من ثماني دول، وشارك في إبداعها 23 مؤلفاً و26 رساماً.

واستقبلت الدورة الـ18 للجائزة 475 مشاركة من 20 دولة.

وتصدّرت دولة الإمارات المشاركات بحسب بلد دار النشر، للعام الثاني على التوالي، بعدما ارتفعت من 111 كتاباً في الدورة السابقة إلى 149 كتاباً، تلتها مصر بـ115 كتاباً، ثم الأردن بـ52، والسعودية بـ43، ولبنان بـ27 كتاباً.

من ناحيتها، قالت رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي: «من الشارقة، انطلقت الجائزة برؤية سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إيماناً بأن الطفل العربي يستحق كتاباً يعتني بلغته وخياله، ويقدّم له تجربة قرائية تضاهي أجمل ما يُكتب للأطفال في العالم. وما نشهده اليوم من اتساع المشاركة يمنحنا فرصة للبناء على هذه الرؤية، وقراءة اتجاهات صناعة كتاب الطفل، وتشجيع الاستثمار في محتوى أصيل يستجيب لاحتياجات الأجيال الجديدة. وطموحنا أن يمتد أثر الجائزة إلى خيارات قرائية أكثر ثراءً وجودة وتنوعاً، وتصل إلى الأطفال في بيوتهم ومدارسهم ومكتباتهم»، وأضافت: «نفخر بتصدّر دولة الإمارات المشاركات للعام الثاني في ضوء ما توفره من بيئة داعمة للنشر، وتسهيلات وبرامج تتيح للناشرين تطوير أعمالهم، وتفتح أمام الشباب الإماراتي المهتم بهذا القطاع فرصاً لتحويل شغفه بالكتاب إلى مشروع مهني».