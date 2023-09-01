«أبوظبي للفروسية» ينطلق غداً بـ «التشوليب» والرماية والمبارزة بالسيف

تنطلق صباح يوم غدٍ فعاليات الدورة الـ20 من المعرض الدولي للصيد والفروسية، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، ويستمر حتى الثامن من سبتمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح متجددة».

وينتظر جمهور الحدث الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، باقة مميزة من أجمل العروض الحيّة في ساحة العروض، حيث الاستعراضات الاستثنائية للطيور والسلوقي والكلاب البوليسية والخيول والإبل، والعديد من الحيوانات التي لا يمكن مشاهدتها إلا في المعرض عبر سبعة أيام من المغامرة والمرح والعروض النادرة.

وتتصدّر أنشطة ساحة العروض، فعالية الاحتفاء بالدورة الـ20 لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، إضافة إلى أجمل العروض الموسيقية والرياضية التراثية الشيقة.

وتُقام في ساحة العروض كذلك العديد من الفعاليات الشيّقة في مقدمتها مسابقة جمال السلوقي العربي بتنظيم من نادي صقاري الإمارات ومركز السلوقي العربي، وعروض تراثية شيّقة بتنظيم من جمعية الإمارات للخيول العربية. إضافة إلى عرض مشترك لاتحاد بيت الكلب الدولي من سلالات مختلفة للتعرّف إلى أنواعها وأدائها ولياقتها.

ويبرز في ساحة العروض أيضا فن المبارزة بالسيف من على ظهر الخيل، وعرض الرماية والتقاط الأوتاد، والرماية بالقوس والسهم التقليدي، والرماية بالقوس والسهم التقليدي من على ظهر الخيل.

وتعتبر فنون التشوليب من الألحان العربية الإماراتية الأصيلة يُؤدّى من قِبل الفرسان على ظهور خيلهم، حيث يشولب الفارس بشكل فردي أو ضمن مجموعة من الفرسان بأبيات ارتجالية وأوزان وألحان محددة تتناعم مع حركة هذب الخيل لبث روح الحماس لدى الفرسان لصد العدو.

ويعتبر عرض الخيل العُماني التقليدي فناً شعبياً مميزاً، يتضمن دخول الفرسان والفارسات بالخيل وإلقاء التحية، وفقرة الهمبل والتحوريب، وركض الحشمة وفقرة استعراض على الخيل، مع أداء رائع ومتناغم بين الفرسان والخيل. يعكس هذا العرض تراث السلطنة الغني، ويُعدّ من أروع العروض التي يمكن رؤيتها في المعارض والفعاليات المختلفة.

وسيتضمن الحدث مجموعة متنوّعة من الرقصات التقليدية الهندية، مثل الرقص الكلاسيكي الهندي والرقص الشعبي الهندي. وسيقدم الراقصون حركات أداء رائعة بملابسهم التقليدية الهندية الجميلة، إضافة إلى عرض رائع لمجموعة من عازفي الطبول الموهوبين الذين يقرعون على أنواع مختلفة من الطبول الإفريقية.

أنشطة لأصحاب الهمم

بهدف تحقيق تواصل مجتمعي فاعل وهادف، سيتم تنظيم فعالية جيمخانا للأطفال أصحاب الهمم، بالتعاون بين نادي ظبيان للفروسية، والأكاديمية الرياضية، وجمعية كلنا مع أصحاب الهمم AWPOD. ويحرص معرض أبوظبي للصيد دوماً على تحفيز التفاعل المُجتمعي لذوي الهمم، بما يضمن إدماجهم في المجتمع وزيادة الوعي بحقوقهم. كما ويحرص على اكتشاف إبداعهم وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم واهتماماتهم والارتقاء بتطلعاتهم وتحقيق أحلامهم، باعتبارهم ركيزة من ركائز التنمية والتقدّم في كل مكان.