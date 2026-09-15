تورونتو تفتح شاشاتها للسينما العالمية في مهرجانها الـ 51

يواصل مهرجان تورونتو السينمائي الدولي فعاليات دورته الـ51، التي انطلقت في 10 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 20 منه، مقدماً برنامجاً سينمائياً وفنياً ومهنياً واسعاً يحول المدينة الكندية إلى وجهة لصُنّاع الأفلام والنجوم والنقاد والجمهور من مختلف أنحاء العالم.

ويحتفي المهرجان في دورته الحالية بتنوع التجارب السينمائية، من خلال مجموعة واسعة من العروض التي تشمل أفلاماً جديدة وإنتاجات من بلدان وثقافات مختلفة، إلى جانب عروض أولى تستقطب اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام، في تقليد رسخ مكانة تورونتو ضمن أبرز المدن المستضيفة للمهرجانات السينمائية الدولية.

ولا يقتصر برنامج المهرجان على عروض الأفلام، إذ يضم جلسات ولقاءات ونقاشات وورش عمل وفعاليات مهنية، تتيح للجمهور والمهتمين بصناعة السينما الاقتراب من تجارب صُنّاع الأفلام، والتعرّف إلى طرق العمل والتحديات التي تواجه القطاع، فضلاً عن توفير فرص للتواصل وتبادل الخبرات بين العاملين في الصناعة.

ويمنح المهرجان مساحة خاصة للأعمال الجديدة وصُنّاعها، مستفيداً من طبيعته الجماهيرية والمهنية في الوقت نفسه، وتتحول شاشاته وقاعاته خلال أيام المهرجان إلى نقاط لقاء بين السينمائيين والجمهور، بينما تضيف السجادات الحمراء والعروض الخاصة بُعداً جماهيرياً وإعلامياً للحدث.

وشهدت فعاليات الدورة حضور عدد من الأسماء المعروفة في السينما العالمية، من بينهم الممثل والمخرج الأميركي، جيسي أيزنبرغ، الذي وصل إلى العرض الأول لفيلم «ذا ديبيوت»، ويأتي هذا الحضور ضمن المشهد العام للمهرجان الذي يستقبل يومياً مجموعة من النجوم وصُنّاع الأفلام المشاركين في العروض والبرامج المختلفة.