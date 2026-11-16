مهرجان التسامح يستقطب 8500 زائر.. ويشهد غرس شجرة غاف وأخرى هندية

شهدت فعاليات اليوم الثاني من المهرجان الوطني للتسامح، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش، تحت شعار «نماء وانتماء»، إقبالاً جماهيرياً كبيراً وصل إلى 8500 شخص من مختلف الجنسيات، وبحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت الفعاليات غرس الشيخ نهيان بن مبارك، وسفير جمهورية الهند لدى الإمارات، ديباك ميتال، شجرة من الهند وشجرة الغاف الإماراتية بحدائق التسامح، وعروضاً تراثية وفنية وغنائية وموسيقية، قدمتها الفرق العالمية على المسرح الرئيس للمهرجان، وجذبت اهتمام الحضور.

وشهدت أجنحة السفارات والمؤسسات الوطنية المشاركة في المهرجان إقبالاً كبيراً من قطاعات المجتمع المختلفة من الأسر والأطفال، للتعرف إلى ما تقدمه من ألوان مختلفة من التراث العالمي، وقدمت العديد منها الهدايا للأطفال لتعريفهم بهذه الثقافات المختلفة.

وبدأت فعاليات المسرح الرئيس للمهرجان بمسابقة توعية مجتمعية وجوائز من تقديم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعروض فنية من إندونيسيا بعنوان «التناغم في التنوع والرقصات الإندونيسية التقليدية» قدمتها فرقة «أديا ديبتا»، إضافة إلى إيقاعات من بيرو تحت عنوان «احتفال بالثقافة والتقاليد»، وقدمت فرقة أصوات التسامح عرض «نحن نقف معكم»، بعدها قدّم مجلس العمل الفلسطيني دبكة الأجاويد، ثم عروض كيرالا الثقافي، ولمحات من كوستاريكا، وأصداء من أرض البراكين «جمهورية السلفادور»، كما قدمت فرقة خليل قدري عرضاً بعنوان «معاً في تناغم»، والذي أنتجه صندوق الوطن للعرض في المهرجان، وألعاب عجلة التسامح وجوائز للمشاركين.

وأعرب الشيخ نهيان بن مبارك عن عميق تقديره للدول المشاركة في المهرجان، سواء من خلال أجنحتها المتميزة أو عروضها الفنية والموسيقية والتراثية، من خلال الفرق العالمية والموسيقيين والفنانين المتميزين، التي حظيت بإعجاب ومتابعة قطاع كبير من فئات المجتمع، مؤكداً أن وجود هذه الدول في المهرجان في نسخته السابعة حوله إلى حدث عالمي مهم يحتضن التجارب الدولية في التسامح، ويحتفي بمختلف الثقافات. وقال إن مشاركة هؤلاء الفنانين والمبدعين والموسيقيين من العالم كافة دليل على إيمان الجميع بالتجربة الإماراتية في التسامح والتعايش، والأخوة الإنسانية. وأضاف أن المهرجان الوطني للتسامح نجح في إبراز تجليات التجربة الإماراتية التي تقدم للعالم نموذجاً في العيش المشترك بين أكثر من 200 جنسية.

وكرّم الشيخ نهيان بن مبارك الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة والسفارات المشاركة، وذلك تقديراً لإسهاماتهم البارزة ودورهم الفاعل في إنجاح هذا الحدث الكبير.