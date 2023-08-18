المجمّع الثقافي يستعد لموسم مميز من العروض الفنية

أعلن المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، عن برنامج حافل بالعروض الموسيقية والمسرحية والفنون الأدائية المتنوّعة في الموسم المقبل خلال الأشهر المتبقية من هذا العام.

يستهل الموسم أنشطته بمسرحية «ميادير» لمسرح أم القيوين الوطني من تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج حسن رجب، تعرض يوم الجمعة الثامن من سبتمبر المقبل.

وفي يوم 16 من سبتمبر، ستقدم الفنانة بويكا مزيجاً ساحراً من موسيقى الفلامنكو والكوبلا الإسبانية والجاز والسول، في العرض الأول لها في دول الخليج العربي. وفي «أمسية للروح»، تقدم المغنية موسيقاها المفعمة بإيقاعات موسيقى الغجر الذين نشأت بينهم في مايوركا في إسبانيا.

يُقدم عرض «سندريلا» - الباليه للأطفال يومي 20 و21 من أكتوبر. وقام الملحن الأسطوري سيرجي بروكوفييف بوضع ألحان العرض، وقام مصمم الرقصات الشهير فيكتور سميرنوف-جولوفانوف بتصميم الرقصات الأصلية لباليه كلاسيكي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر نوفمبر، يمكن للجماهير حضور «عرض الفلامنكو» لباولا رودريغيز. ستقوم فرقة من سبعة فنانين، من بينهم راقصون ومغنون وموسيقيون يجوبون العالم من نيويورك إلى ريو دي جانيرو، بالاتجاه إلى أبوظبي لتقديم أول عرض لها في منطقة الخليج يومي 3 و4 من نوفمبر.

وفي عطلة نهاية الأسبوع الثانية من شهر نوفمبر، سيُعرض «رحلة اصطياد الدب، عرضاً مباشراً على خشبة المسرح من 10 إلى 12 نوفمبر. يصور العرض المغامرين الفكاهيين لعائلة لا تعرف الخوف رفقة كلبهم الموسيقي. وستقدم فرقة «كروسبونز ترومبونز» الموسيقية حفلاً في المسرح الخارجي في يوم الجمعة 17 من نوفمبر، ويختتم المجمّع الثقافي برنامجه لعام 2023 باحتفالية موسمية خاصة «عزيزي سانتا» يوم الأحد 10 من ديسمبر.

يُذكر أن الدخول للمجمّع الثقافي مجاني، وتبدأ أسعار التذاكر لمشاهدة العروض من 30 درهماً.