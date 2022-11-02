«العين أوسع لك من الدار».. شعار مهرجان العين للكتاب

تحت شعار «العين أوسع لك من الدار»، ينظم مركز أبوظبي للغة العربية مهرجان العين للكتاب، خلال الفترة من 14 إلى 20 الجاري في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين. وقال رئيس المركز الدكتور علي بن تميم، إن «المهرجان يأتي امتداداً لمعرض العين للكتاب الذي نظمه المركز على مدار 12 عاماً، ليُقدم نسخة متجددة تحتفي بالآداب والفنون والكتاب»، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي نظم أمس، في «بيت محمد بن خليفة» بمدينة العين، أن المهرجان يستهدف بشكل خاص الشباب والنشء لتعريفهم بالقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي.

وتابع: «اخترنا الشعار ليعكس الطابع الترحيبي لمدينة العين وخصوصيتها التي تحتضن زوّارها دائماً في أجواء استثنائية، تستمدّها من هويتها المتفرّدة وسماتها التراثية».