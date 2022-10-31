«طاهرة» تفوز بجائزة أفضل عرض في «الكويت المسرحي»

فاز العرض المسرحي «طاهرة» لفرقة مسرح الخليج العربي بجائزة أفضل عرض متكامل في الدورة الـ22 لمهرجان الكويت المسرحي التي اختتمت أول من أمس.

كما حصد العرض جوائز أفضل ممثلة في دور أول للفنانة أحلام حسن، وأفضل أزياء لابتسام الحمادي، وأفضل ديكور لخلود الكندري، وأفضل إضاءة لفاضل النصار.

وذهبت جائزة أفضل إخراج إلى محمد المزعل عن مسرحية «لنشرب القهوة» لفرقة مسرح الشباب، كما نالت المسرحية خمس جوائز أخرى هي أفضل مؤثرات صوتية، وأفضل نص مسرحي للمؤلف فيصل العبيد، وأفضل ممثل في دور ثانٍ ليوسف الحشاش، وأفضل ممثل واعد لحسين الحداد، وأفضل ممثلة في دور ثانٍ للفنانة سماح.

وفاز الفنان عبدالعزيز بهبهاني بجائزة أفضل ممثل في دور أول عن مسرحية «تفضلوا على العشاء»، لفرقة المسرح الكويتي.