روائع فنية تقدمها «كريستيز» حصرياً في دبي

قدمت «كريستيز الشرق الأوسط» مجموعة من الأعمال الفنية النادرة والقيّمة والحصرية في دبي، ومنها سجادة «باشمينا» المغولية الملكية النادرة من شمال الهند، في معرضها الذي أقيم، أمس، في مقر الدار بمركز دبي المالي العالمي. ويشتمل المعرض على مجموعة استثنائية من أروع القطع الفنية التي تعرض لأول مرة في دبي، وتشتمل على لوحات وأعمال فنية وقطع سجاد. وستطرح الأعمال التي يستمر عرضها حتى الثالث من أكتوبر في مزاد «فنون العالمَين الإسلامي والهندي» في لندن. وتعد سجادة «باشمينا» المغولية الملكية النادرة من شمال الهند، التي تعود للقرن الـ17، أي نحو عام 1650، من أبرز القطع الموجودة في المعرض، ويراوح سعرها التقديري بين 2.500 مليون و3.500 ملايين جنيه إسترليني، وهي من أفخم أنواع سجاد «باشمينا». وتظهر السجادة ارتفاع الطلب العالمي على الفنون الإسلامية والتأثير المتزايد للثقافة والحِرفية الإسلامية الممتدتين من القرن التاسع إلى القرن الـ20. ومن المقرر أن تعرض هذه السجادة في مزاد «فنون العالمَين الإسلامي والهندي» المشتمل على البُسُط والسجّاد الشرقي، الذي يقدم أيضاً إبريقاً من خزف إزنيق الشهير من مجموعة «فيكتور أدا»، أحد جامعي المقتنيات الفنية من الإسكندرية في أوائل القرن الـ20.

ويضم المعرض كذلك لوحات تاريخية مهمة من أوروبا، بينها تحفة رائعة للفنان السير أنتوني فان دايك، وتمثل صورة شخصية للملكة هنريتا ماريا، ويراوح سعرها التقديري بين 2 وأربعة ملايين جنيه إسترليني. وكان فان دايك عُيّن في عام 1632 بمنصب كبير الرسامين في بلاط الملك تشارلز الأول ملك بريطانيا. كذلك تُعرض لوحات من عالم الفروسية، بينها عمل للفنان الفرنسي تيودور جيريكو، بعنوان «إيتالون أنغلو أراب» (فحل أنغلو-عربي) لخيل من الإسطبلات الإمبراطورية في فرساي، ويراوح سعرها التقديري بين 250 و350 ألف جنيه إسترليني، إضافة الى لوحة بعنوان «لورد أسترز هاي ستيكس ويذ سير غوردن ريتشاردز أب أت نيوماركت»، تمثل مشهداً من سباق للخيل أبدعته يد الفنان البريطاني السير ألفريد جيمس مونينغ. وتعكس شغف المنطقة الكبير بالفروسية، إذ من المقرر عرضها للبيع في مزاد خاص.

وقال مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «كريستيز»، آرن إيفروين، عن الأعمال المعروضة: «تجسد هذه المجموعة المختارة بعناية من الأعمال الفنية المهمة التي تعرض في دبي، الذوق المميز لدى هواة جمع المقتنيات والأعمال الفنية في جميع أنحاء المنطقة، إذ يمكن القول إنهم يقدرون الجودة الرفيعة والحِرفية الفنية الاستثنائية الممثلة في هذه الأعمال». وأعرب إيفروين عن فخره بعرض هذه الأعمال في دبي لأول مرة، مشيراً إلى أن دار المزادات شكّلت فريقاً من الخبراء في دولة الإمارات ممن يسلطون الضوء خلال موسم مزادات «كريستيز»، الذي يتواصل حتى ديسمبر المقبل، على أصالة هذه الأعمال الفريدة وتاريخها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأعمال المعروضة في دبي، ستطرح للبيع في مزاد «فنون العالمَين الإسلامي والهندي»، المشتمل على البُسُط والسجاد الشرقي، الذي سيقام بتاريخ 27 أكتوبر في لندن، إضافة إلى مزادات خاصة تقيمها الدار ومزاد «أولد ماسترز» لأعمال عدد من كبار الفنانين التاريخيين، ومن المقرر إقامته في الثامن من ديسمبر، إلى جانب مزاد الفنون البريطانية والأوروبية (الجزء الأول)، المزمع تنظيمه في 15 ديسمبر المقبل.

تعود سجادة «باشمينا» المغولية الملكية النادرة إلى القرن الـ17، يصل سعرها إلى 3.500 ملايين جنيه إسترليني.

يضم المعرض لوحات تاريخية مهمة، بينها تحفة للفنان أنتوني فان دايك، وتمثل صورة شخصية للملكة هنريتا ماريا.