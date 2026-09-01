«العويس» تستعيد ذكرى الصمودي بـ «ألوان من حكاية الغياب»

تحت عنوان «ألوان من حكاية الغياب»، تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية معرضاً استعادياً للفنان التشكيلي السوري الراحل، عبداللطيف الصمودي (1948 - 2005)، وسينطلق في التاسع من الشهر الجاري، بقاعة المعارض الكبرى بمبنى المؤسسة في دبي.

وتلي افتتاح المعرض ندوة فنية عن تجربة الصمودي، يشارك فيها الفنانان هشام المظلوم وطلال معلا، إذ سيلقيان الضوء على أعمال واحد من أبرز الفنانين العرب في مجال الفن التشكيلي.

يتضمن المعرض مجموعة من أعمال الصمودي الفنية التي تعكس تجربته الإبداعية في مزج التراث العربي مع الفن الحديث، إذ طعّم الأصالة بالمعاصرة، واستلهم من التراث الإسلامي والشرقي لوحات ستظل حاضرة في الذاكرة.

ولأول مرة، ستعرض لوحة «حماة 1982» التي رسمها الفنان آنذاك، وتخلد اللوحة الأحداث التي شهدتها مدينة حماة السورية في مطلع ثمانينات القرن الماضي، وهي جدارية يبلغ طولها 345 سم وارتفاعها 175 سم.

يتيح «ألوان من حكاية الغياب» الفرصة لإعادة اكتشاف إرث الصمودي الفني الغني، حيث تحضر مراحل وتفاصيل من حياته، منذ بداياته الفنية وحتى تاريخ رحيله في 2005، مروراً بالمحطات التي أثرت في مسيرته، وصولاً إلى أسلوبه الخاص في الرسم، فهو أحد رواد التجريد عربياً، مستخدماً الرموز والحروف لإنشاء عالم من الألوان والزخارف.

ويأتي المعرض في إطار جهود مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الحثيثة لتقدير المبدعين العرب ليس في الأدب فحسب، بل كل مجالات الإبداع الفكري والفني.