"رؤية 2026" ينطلق في دبي أواخر سبتمبر لتمكين الكفاءات الإماراتية بآلاف الفرص الوظيفية

تستضيف إمارة دبي نسخة العام 2026 من معرض "رؤية" للوظائف في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة مرتقبة لأكثر من 150 جهة حكومية وخاصة ومؤسسة تعليمية.

ويهدف الحدث إلى إعداد الكفاءات الإماراتية وربطهم بآلاف الفرص الوظيفية المتاحة ضمن أكثر من 23 قطاعاً حيوياً، ليرسخ بذلك مكانته كمنصة وطنية متكاملة تدعم جهود التوطين وتواكب تطلعات اقتصاد المستقبل عبر تمكين الطلاب والخريجين والمهنيين.

وأكدت مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي أسماء الشريف، أن المعرض طور دوره على مدار 25 عاماً ليتجاوز مجرد الربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، ليصبح منصة استراتيجية لتمكين الكوادر الوطنية واستكشاف القطاعات الناشئة وتوجهات القوى العاملة المستقبلية.

وأضافت أن الاستعداد لمستقبل العمل يتطلب تعلماً وتكيفاً مستمرين، وهو ما يحققه المعرض عبر توفير فرص للتطور المهني يمتد أثرها لما بعد أيام الفعالية.

ويحظى الحدث بدعم نوعي من شركاء استراتيجيين، أبرزهم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، والمؤسسة الاتحادية للشباب، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي بصفته راعياً ذهبياً، وصمم المعرض لخدمة المواطنين في كافة مراحلهم المهنية، مقدماً لهم التخطيط المبكر والتوجيه اللازم لاتخاذ قرارات مدروسة حول مساراتهم التعليمية والوظيفية.

وتشهد هذه النسخة حزمة من البرامج التفاعلية، تتصدرها مبادرة "توظف" التي توفر منصة للمقابلات المباشرة وتسريع الوصول لفرص العمل، كما يقدم المعرض تحديات واقعية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والفضاء، بالتعاون مع جهات بارزة منها معهد دبي للتصميم والابتكار، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومؤسسة "ربع قرن"، ووكالة الإمارات للفضاء، ومؤسسة دبي للإعلام.

وإلى جانب ذلك، يستضيف الحدث استوديو بودكاست بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، لإجراء حوارات معمقة مع صناع القرار والخبراء حول ريادة الأعمال ومستقبل الاقتصاد الإماراتي.