كنز منسي.. العثور على «بنتلي» نادرة في بريطانيا قد تساوي ملايين الدولارات

في اكتشاف استثنائي لعشاق السيارات الكلاسيكية، عُثر داخل عقار مهجور في مقاطعة سوري البريطانية على سيارة «بنتلي 4.5 ليتر سبورتس تورر» تعود إلى عام 1928، وهي من الطرازات النادرة التي لم يتجاوز إنتاجها 720 سيارة.

وتُقدر قيمة هذه السيارة التاريخية بعدة ملايين من الدولارات، وفقاً لموقع «كلاسيك رولز رويس - بنتلي»، نظراً لندرتها واحتفاظها بجزء كبير من ملامحها الأصلية رغم عقود طويلة من الإهمال وعدم التشغيل.

وتحمل السيارة هيكلاً أصلياً من تصميم شركة «فاندن بلاس»، فيما يعود تاريخ اقتنائها إلى عام 1935، حين اشتراها مالكها الأول، قبل أن تنتقل بين أفراد عائلة بريطانية حرصت على الاحتفاظ بها بوصفها إرثاً عائلياً ذا قيمة استثنائية.

وأظهر الفحص الأولي أن السيارة لا تزال مجهزة بمحرك رباعي الأسطوانات، مزود بمفحمتين، وتبلغ قوته 110 أحصنة. لكن استعادتها إلى حالتها الأصلية قد لا تكون مهمة سهلة، في ظل المخاوف المتعلقة بسلامة هيكلها، الذي يتكون من بنية خشبية وألواح فولاذية رقيقة، وهي مواد معرضة للتلف مع مرور الزمن.

ولا تزال بعض التفاصيل التاريخية بحاجة إلى التحقق، وفي مقدمتها لون الطلاء؛ إذ يُرجح أن السيارة خرجت من المصنع باللون الأسود، لكن لم يتأكد بعد ما إذا كان الطلاء الحالي أصلياً أم أنها خضعت لإعادة طلاء خلال سنوات استخدامها.

وتبرز أهمية الاكتشاف عند مقارنته بأسعار سيارات «بنتلي» المماثلة في المزادات العالمية، إذ بيعت نسخة من طراز 1928 في مزاد «برود آرو» خلال مايو الماضي بنحو 400 ألف دولار.

وفي المقابل، سجلت سيارة أخرى من «بنتلي»، تحمل رقم الهيكل RL3427 وتتميز بتطابق أرقام مكوناتها وامتلاكها سجلاً موثقاً ومتواصلاً للملكية، سعراً بلغ 1.105 مليون دولار في مزاد «سوذبيز» عام 2021.

وبين ندرتها وتاريخها العائلي واحتفاظها بهيكلها الأصلي، تُمثل السيارة المكتشفة كنزاً من تاريخ صناعة السيارات البريطانية، فيما ستظل قيمتها النهائية مرتبطة بدرجة أصالتها وحالتها الفنية وما قد تكشفه أعمال الفحص والترميم.