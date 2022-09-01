مسرح المجاز و«الأوركسترا العربية».. شراكة لإحياء موروث الموسيقى

دعماً لفن الموسيقى العربية الأصيلة، أبرم مسرح المجاز بالشارقة اتفاقية فنية نوعية مع «الأوركسترا العربية الوطنية» من ولاية ميشيغان الأميركية، واعتباراً من الموسم المقبل لـ«هلا بالمجاز»، تقف الأوركسترا، التي تضم أميركيين وعرباً على المسرح، مؤكدة بذلك رسالة هذا الصرح الثقافي والمعماري، وتندرج الاتفاقية في إطار تعزيز مسرح المجاز للحراك الثقافي الفني المتنوّع، إذ سيتم تنظيم أمسيات لفنانين مشهورين ارتبطت أسماؤهم بذاكرة الفن العربي الأصيل.

في السياق، أكد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي، أن الاتفاقية تأتي ضمن خطط المسرح الرامية إلى الحفاظ على الفن العربي الأصيل، بإعادة إحياء تراثه الموسيقي الذي ارتبط بالنزعة الجمالية الطربية، ونشر ثقافته المواكبة للعديد من الأحداث وتطوّرات الحياة.

وأشار علاي إلى دور الفن الأصيل في التعبير عن الهوية الثقافية وتقارب الحضارات، مشيداً بجهود «الأوركسترا العربية الوطنية» في إعادة إحياء ذاكرة الموسيقى العربية.

ومنذ تأسيسها في عام 2010، سعت «الأوركسترا الوطنية العربية» إلى نشر الثقافة الموسيقية العربية، وهدفت إلى تعريف المجتمع الأميركي والعالمي بالفن العربي الأصيل، فضلاً عن تقديمها مقطوعات موسيقية عربية لاقت قبولاً واسعاً في المجتمع الأميركي المتنوّع.