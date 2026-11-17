تحت عنوان «أنغام عربية خالدة»، نظم مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع «بيت الموسيقى» للفن والموسيقى، الحفل السنوي لطلاب المعهد، الذي استضافه، أمس، مسرح أبوظبي، احتفالاً بإنجازات الطلاب طوال عام، ولتسليط الضوء على مواهبهم من خلال اختيار أغنيات من كتاب «مائة أغنية وأغنية.. قصائد حديثة أثرت الموسيقى العربية» الصادر عن المركز.

وشارك في الحفل نخبة من العازفين الذين قدموا أداء فنياً اتسم بالتناغم والانسجام، إذ اعتمد الحفل أسلوباً تفاعلياً مبتكراً، تجلى في دخول الإعلامية عبير الحارثي، التي قدمت الحفل برفقة سماح المهيري، إلى خشبة المسرح من جهات متعددة برفقة العازفين، وقدمت كلاً منهم باسمه أمام الجمهور، قبل أن تصحب الحضور في رحلة بين عذوبة اللحن وأصالة الكلمة، عبر نصوص أدبية مزجت بين التأمل والذاكرة والوجدان، وربطت كل مقطوعة بسياقها الفني والإنساني، كما واكبت حركات العازفين وتفاعلت معهم طوال العرض، في تجربة منحت المواهب مساحة أوسع للتألق والإبداع أمام الجمهور، واستحضر الحفل عبر ستة أعمال غنائية وموسيقية، روائع الطرب العربي الأصيل، واحتفى بجمال الموسيقى وذاكرتها وقدرتها الفائقة على التعبير عن المشاعر الإنسانية والقيم الثقافية الرفيعة، ضمن لوحات شعرية وفنية عربية خالدة، إذ استُهلّت برائعة «مرحبا يا هلا حَيْ بالشهامه»، و«يا طير وضبتك بتدريب» من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وحلّق العازفون الصغار في فضاءات الطرب العربي الكلاسيكي عبر عزف قصيدة «مضناك» لأمير الشعراء أحمد شوقي وألحان الموسيقار محمد عبدالوهاب، وأغنية «يا زهرة في خيالي» للشاعر صالح جودت وألحان الموسيقار فريد الأطرش، وصولاً إلى الابتهال الشهير «مولاي إني ببابك» من كلمات عبدالفتاح مصطفى وألحان بليغ حمدي وأداء الشيخ سيد النقشبندي، وكان الختام مع رائعة «يبكي ويضحك» للشاعر بشارة الخوري التي تغنّت بها فيروز.