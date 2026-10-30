«حصنتك يا وطن».. أغانٍ صنعت ذاكرة الاتحاد وتجمع الأجيال

بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأولى، يعود حفل «حصنتك يا وطن»، الذي تقدّمه الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الموسم بحضور أوسع وجولة وطنية تمتد عبر أربع مدن، في واحدة من أبرز الفعاليات الموسيقية الوطنية التي تسبق احتفالات عيد الاتحاد.

وتنطلق الجولة من أبوظبي في السابع من نوفمبر المقبل، مروراً بالعين والفجيرة، وصولاً إلى رأس الخيمة في 1 ديسمبر 2026، حاملةً معها أمسية موسيقية تحتفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادتها وشعبها، وتجمع الجمهور على الأغاني الوطنية التي رافقت مسيرة الاتحاد، وأصبحت جزءاً من ذاكرة أجيال من أبناء الإمارات وكل من يعتبرها وطناً له.

وفي منطقة العين، تنتقل الجولة إلى الهواء الطلق، إذ تُقام أمسية مميزة في الجمعة 20 نوفمبر المقبل في قلعة الجاهلي، أحد أبرز المعالم التاريخية في المنطقة، بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي.

ولا يعتبر «حصنتك يا وطن» حفلاً يأتي الجمهور للاستماع إليه فحسب، بل احتفال يكون الجمهور نفسه جزءاً منه. فعلى امتداد الأمسية، تدعو الأوركسترا الوطنية الحاضرين إلى الغناء معها، لتلتقي أصوات الجمهور مع أصوات الكورال وعازفي الأوركسترا في أداء جماعي للأغاني الوطنية التي رافقت أجيالاً وأصبحت جزءاً من ذاكرتهم ووجدانهم في تجربة تعبّر عن الفخر بالوطن والاعتزاز بالانتماء إليه.

وتأتي عودة «حصنتك يا وطن» في توقيت يحمل أهمية خاصة، مع استعداد دولة الإمارات للاحتفال بعيد الاتحاد، ليكون مناسبة تجمع العائلات والأصدقاء ومختلف أفراد المجتمع حول الأغاني التي تحمل في كلماتها وألحانها مشاعر الولاء والوفاء والمحبة والفخر بما حققته الدولة، وتكريم من أسّسوا الاتحاد وقادوا مسيرته، ومن أسهموا ويسهمون في بناء الوطن وحمايته.

حب الوطن

وقالت وزيرة دولة في وزارة الخارجية رئيسة مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة لدولة الإمارات العربية المتحدة، نورة بنت محمد الكعبي: «يشكّل حب الوطن رابطاً نتشاركه جميعاً، وتأتي الموسيقى لتمنح هذا الرابط صوتاً يجمعنا، ومع استعداد دولة الإمارات للاحتفال بعيد الاتحاد، يعود (حصنتك يا وطن) في جولة وطنية تحتفي بدولتنا وقيادتها وشعبها، وبمسيرة الاتحاد وما تحمله من معاني الوحدة والولاء والفخر، ومن خلال الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، نحرص على أن تصل هذه الاحتفالية إلى مجتمعاتنا في مختلف أنحاء الدولة، وأن تكون الموسيقى مساحة نلتقي فيها جميعاً للتعبير عن اعتزازنا بوطننا والانتماء إليه».

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: «كان من أجمل ما شهدناه في الموسم الأول من (حصنتك يا وطن) أن الجمهور لم يكتفِ بالاستماع، بل غنّى معنا، وتحولت الأمسية إلى احتفال شارك فيه الجميع، وقد أسعدنا حجم التفاعل مع الحفل، ولذلك أردنا أن نعيد هذه التجربة هذا الموسم، وأن نحملها إلى مدن أخرى في دولة الإمارات، ونقدّم هذه الأغاني التي نعرفها ونحبها بتوزيعات أوركسترالية جديدة، مع الحفاظ على روحها وكلماتها التي ارتبطت بوجدان الناس، وما يميّز جولة هذا الموسم بشكل خاص هو انضمام طلبة إماراتيين إلى موسيقيي الأوركسترا والكورال على المسرح، ليشاركوا بالغناء وإلقاء أبيات من الشعر النبطي، احتفاءً بموروثنا الشعري الأصيل، ومشهد يجمع الأجيال على حب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه».

رحلة موسيقية

يأخذ «حصنتك يا وطن» الجمهور في رحلة موسيقية عبر عقود من الأغاني الوطنية الإماراتية، من سبعينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، مستعيداً أعمالاً ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ الدولة، وبالمناسبات التي اجتمع فيها أبناء الإمارات على مشاعر الفخر والولاء والانتماء.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأغاني التي تحتل مكانة خاصة في الذاكرة الوطنية، من بينها «الله يا دار زايد» و«سوف نحمي الاتحاد» و«زانها زايد»، ألحان وكلمات رافقت أجيالاً من الإماراتيين وعبّرت عن روح الاتحاد ومسيرة البناء والإنجاز.

كما يتضمن البرنامج «رجال والله رجال»، من كلمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تحية لمن يكرّسون حياتهم لخدمة الوطن وحمايته، إلى جانب «أنا جندي» و«الصقور المخلصين» و«خصيم الدار»، وأعمال أخرى من إبداعات أبرز الشعراء والمؤلفين الموسيقيين الإماراتيين.

وتمنح هذه التوزيعات الجديدة الأغاني المألوفة أبعاداً موسيقية جديدة، مع الحفاظ على هويتها وروحها الأصيلة، ليعيشها الجمهور في تجربة مختلفة، حيث تتعالى أصوات الحاضرين بالغناء مع الأوركسترا والكورال.

وتحمل كل أغنية في البرنامج جانباً من حكاية الوطن، من بدايات الاتحاد ورؤية قيادته، إلى مشاعر الفخر بالإنجازات والتقدير لمن يخدمون الدولة ويحافظون على أمنها، وصولاً إلى حب الأرض التي تجمع أبناءها وكل من يعيش عليها.

أصوات واعدة

واحتفاءً بعام الأسرة، تشهد جولة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات لهذا الموسم مشاركة مجموعة من الطلبة الموهوبين ضمن مبادرة «الشعر النبطي» التي أطلقتها دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي مع بداية العام الدراسي الحالي، في إطار أولوياتها لتعزيز الهوية الوطنية. وتُنفّذ المبادرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث، وتهدف في مرحلتها التجريبية إلى تعزيز ارتباط طلبة الصفوف من الأول إلى الخامس في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية بأبوظبي بالموروث الشعري الإماراتي، من خلال تفعيلها ضمن الأنشطة اللاصفية، بما فيها حصص الموسيقى.

علياء القاسمي:

• ما يميّز جولة هذا الموسم انضمام طلبة إماراتيين إلى موسيقيي الأوركسترا والكورال على المسرح، ليشاركوا بالغناء وإلقاء أبيات من الشعر النبطي.

نورة الكعبي:

• نحرص على أن تصل هذه الاحتفالية إلى مجتمعاتنا في مختلف أنحاء الدولة، وأن تكون الموسيقى مساحة نلتقي فيها جميعاً للتعبير عن اعتزازنا بوطننا.