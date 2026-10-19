«كورال الوطن» يشدو في ليلة وفاء وطرب

احتفاء بروائع الأغنية الإماراتية وألحانها الأصيلة التي رسخت حضورها في ذاكرة الوطن جيلاً بعد جيل، نظمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، بالتعاون مع وزارة الثقافة، للمرة الأولى في الإمارة، أمسية «ليلة الطرب الإماراتي» التي أحياها «كورال الوطن» على مسرح مركز عجمان الثقافي.

وجاءت الأمسية في إطار جهود الدائرة الرامية إلى ترسيخ الهوية الوطنية، والحفاظ على الإرث الثقافي الإماراتي، وتعزيز حضوره المجتمعي عبر تقديم تجارب فنية، تستلهم من أصالة التراث، وتتيح للأجيال التفاعل معه، واكتشاف أبعاده الإنسانية والتاريخية، بما يسهم في إثراء جودة الحياة، وتعزيز مكانة عجمان مركزاً للثقافة والفنون، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية عجمان 2030».

وقدّم «كورال الوطن»، خلال الأمسية، مجموعة من الأعمال الغنائية الإماراتية التي تحتل مكانة راسخة في الوجدان، ليأخذ الجمهور في رحلة موسيقية تبرز ثراء الأغنية المحلية، وتنوع ألوانها وألحانها، وما تحمله من قِيَم ومعانٍ تُوثّق جوانب من تاريخ المجتمع، وتعبّر عن أصالته وخصوصيته الثقافية.

وفي سياق الاحتفاء بالمنجز الفني الإماراتي وتقدير رواده، كرّم مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، محمود خليل الهاشمي، الفنان والموسيقار عيد الفرج تقديراً لمسيرته الفنية وإسهاماته البارزة في إثراء المشهد الموسيقي الإماراتي، ودوره في تطوير مسيرة الأغنية المحلية، في لفتة تعكس أهمية تكريم المبدعين، وصون الذاكرة الموسيقية الوطنية، ونقل إرثها إلى الأجيال المقبلة.

وأكد الهاشمي أن استضافة «ليلة الطرب الإماراتي» للمرة الأولى في عجمان تُجسّد حرص الدائرة على صون الموروث الموسيقي الإماراتي، وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي، انطلاقاً من إيمانها بأن الأغنية الإماراتية ليست مجرد تعبير فني، بل ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية والذاكرة الجمعية، ووعاء يحمل قصص المجتمع وقِيَمه وتفاصيل حياته عبر الأجيال، وأشار إلى حرص الدائرة على تقديم تجارب ثقافية وفنية تتيح لأفراد المجتمع التفاعل مع موروثهم الأصيل، وتنمي اعتزازهم بالهوية الوطنية، وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف ثراء الأغنية الإماراتية، وتقدير قيمتها الفنية، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تؤكد الالتزام بتنشيط الحراك الثقافي في الإمارة، وتوظيف الثقافة في تحسين جودة الحياة، وترسيخ مكانة عجمان وجهةً حاضنةً للفعاليات النوعية.

وتواصل دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، بالتعاون مع شركائها، تطوير المبادرات والفعاليات التي تحتفي بالتراث الإماراتي، وتُعزّز استدامته، بما يسهم في إثراء التجربة الثقافية والمشاركة المجتمعية، ويدعم حضور الإمارة الفاعل في المشهد الثقافي والفني.

محمود الهاشمي:

• الأغنية الإماراتية ليست مجرد تعبير فني، بل ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية والذاكرة الجمعية.