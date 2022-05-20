حنان طالبة «الحكمة».. فارس الشعر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ضمن فعاليات الدورة 13 لمهرجان الشارقة القرائي للطفل التي تستمر حتى بعد غد، نظمت هيئة الشارقة للكتاب مسابقة «فارس الشعر»، بالتعاون مع المكتب الثقافي والإعلامي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وترأس لجنة تحكيم المسابقة التي احتضنها رواق «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل»، الشاعر عبدالله الهدية والناقدة الدكتورة مريم الهاشمي، اللذان أشادا بمستوى المشاركات والحضور واللغة ومخارج الحروف عند المتسابقين الصغار.

وفازت بالمركز الأول في المسابقة الطالبة حنان مهند، من مدرسة الحكمة الخاصة بالشارقة، والتي قرأت قصيدة بعنوان «الوطن»، والتي تميزت بقوة الإلقاء والحضور وتفاعل الجمهور مع الأداء، وفاز بالمركز الثاني الطالب كريم طارق، الذي قرأ قصيدة «لغتي هوية أمتي»، وبالمركز الثالث مريم حسين، التي قرأت قصيدة «نداء الطفولة»، التي تدعو لعالم يسوده السلام والمحبة.

وأشارت لجنة التحكيم إلى أن المسابقة حققت أهدافها من خلال القيم التي تناولتها القصائد التي ألقاها المشاركون، والتي تتغنى بالخير والسلام والهوية واللغة والانتماء وحب الوالدين والصداقة، وغير ذلك من قيم جميلة وأصيلة، من المهم زرعها في نفوس هؤلاء البراعم.

وتهدف «فارس الشعر» لتنمية موروث الشعر العربي، وتدريب الناشئة على فنيات الإلقاء الشعري، وأساليب الارتجال والخطابة وتعزيز ثقة الأطفال واليافعين بأنفسهم وهم يتحدثون أمام الجمهور.

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