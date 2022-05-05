200 لقطة بالأبيض والأسود تختصر مسيرة مصور مخضرم

المصدر: روما ■ أ.ف.ب

يستضيف متحف «ماكسي» للفن المعاصر في روما اعتباراً من اليوم معرضاً يشكّل «رحلة عبر التاريخ الإيطالي»، يتضمن صوراً التقطتها عدسة الإيطالي جاني بيرينغو غاردين خلال مسيرة مهنية طويلة مستمرة منذ 70 عاماً.

ويضم المعرض الذي يستمر إلى 18 سبتمبر المقبل أكثر من 200 صورة فوتوغرافية بالأبيض والأسود، بعضها لم يُعرض سابقاً، بينها لقطات شوارع ومناظر طبيعية وريبورتاجات وصور لوجوه أشخاص، التقطت كلها بتقنية التصوير الضوئي التقليدي.

ويسلط المعرض الذي يحمل عنوان «العين كمهنة» الضوء على المقاربة «الحرفية» للمصور الذي يبلغ حالياً 91 عاماً، والذي يرفض أي تنقيح لصوره ويتمسك برؤية «واقعية» للحياة اليومية.

وتشكّل الصور المعروضة رحلة عبر أكثر من نصف قرن من تاريخ إيطاليا، منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم، رصدت فيها كاميرا جاني بيرينغو غاردين قرى نائية ومدناً كبيرة، ودخلت مستشفيات الأمراض النفسية، ورافقت جماعات الغجر، وغاصت في عالم العمل والعمال.

ويقول بيرينغو غاردين المتأثر بفن التصوير الإنساني الفرنسي وبالمدرسة الأميركية وهو يحمل رفيقة دربه كاميرا «ليكا»، إنه كان دائماً «منجذباً إلى القضايا الاجتماعية». ويضيف «أعتقد أن الصورة الوثائقية أهم من الصورة التي توصف بأنها فنية، فهي تُظهر شيئاً من المهم إظهاره»، معتبراً أن «قيمة التصوير الفوتوغرافي تكمن في أنه تسجيل الواقع».

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