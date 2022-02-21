مستويات قوية في نهائيات «السلق» في بطولات فزاع التراثية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سيطر ناصر بن دلموك على أشواط المحترفين الأربعة، فيما تفوّق خليفة الشامسي ومنصور النعيمي في شوطي الهواة، في النهائيات التي جاءت قوية وسط تنافس كبير للنسخة الـ15 لبطولة السلق، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ضمن بطولات فزاع التراثية.

وأقيمت أشواط النهائيات، أول من أمس، في ميادين المرموم بدبي، بمشاركة أفضل السلق التي حققت أسرع الأزمنة في التصفيات التي كانت قد أقيمت مطلع الشهر الجاري، وبحضور لافت من الملاك والمدربين وحتى الجماهير من عشاق هذا اللون من الرياضات التراثية.

وكسب ناصر بن دلموك الكتبي، المراكز الثلاثة الأولى في شوط المحترفين للسلق الإناث جريهاوند لمسافة 1000 متر، بحلول «هيا» بالمركز الأول بزمن 56.90 ثانية، و«ليونا» بالمركز الثاني بـ57.40 ثانية، وبالمركز الثالث «تيسا» بـ57.63 ثانية.

كما حقق ناصر بن دلموك المركزين الأول والثاني في شوط المحترفين للسلق الذكور جريهاوند لمسافة 1000 كلم، وجاء «كروز» بالمركز الأول بزمن 56.61 ثانية، و«ريكس» بالمركز الثاني بـ58.11 ثانية، وحقق الشيخ محمد بن المر آل مكتوم المركز الثالث بـ«اقتحام» بـ58.60 ثانية.

وكسب ناصر بن دلموك الكتبي المركز الأول في شوط المحترفين للسلق الإناث لمسافة 2500 متر، بواسطة «الضحا» بزمن 2.33.85 دقيقة، يليه ثانياً حمد خالد الرميحي بالسلق «ديانه»

بـ2.34.29 دقيقة، وبالمركز الثالث ناصر بن دلموك الكتبي بـ«نواجس» بـ2.35.19 دقيقة.

وأكمل الكتبي رباعية تفوّقه بالفوز بشوط المحترفين للسلق الذكور لمسافة 2500 متر، بواسطة «أورجاني» بزمن 2.34.51 دقيقة، ونال نفسه المركز الثاني بـ«همة» بـ2.37.91 دقيقة، وجاء ثالثاً حمد خالد الرميحي بـ«راقي» بـ2.39.77 دقيقة.

وحقق خليفة حمد الشامسي المركز الأول في شوط الهواة للسلق الإناث لمسافة 2500 متر، بواسطة «عبث» بزمن 2,34,91 دقيقة، يليه خليفة محمد المهندي بـ«جمرة» بـ2.36.13 دقيقة، وثالثاً عامر محمد المنصوري بـ«غاية» بـ2.36.13 دقيقة.

وكسب منصور سالم النعيمي شوط الهواة للسلق الذكور لمسافة 2500 متر، بواسطة «درب» بزمن 2.38.04 دقيقة، يليه عامر محمد المنصوري بـ«مخباط» بـ2.40.67 دقيقة، وبالمركز الثالث جمعة خاطر الجنيبي بـ«دروزون» بـ2.41.57 دقيقة. وقام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، جمعة المهيري، ومدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد الخاصوني، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى في الأشواط النهائية.

• أشواط النهائيات جرت في ميادين المرموم بمشاركة أفضل السلق التي حققت أسرع الأزمنة.

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