«ثقافة الشارقة»: 60 عنواناً خلال 2021

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أصدرت دائرة الثقافة بالشارقة خلال الأشهر الثمانية الماضية أكثر من 60 عنواناً في مختلف صنوف الإبداع والمعرفة، والتي تسهم في إثراء المكتبات الوطنية والعربية، إضافة لإفادتها الدارسين والباحثين والمهتمين بالآداب والفنون وحقول الثقافة المتعددة.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، إن هذه الإصدارات شملت 26 عنواناً في مجال الإبداع والشعر والقصة والرواية، وستة عناوين في أدب الطفل و12 عنواناً في مجال السينما والمسرح والفنون التشكيلية، إضافة إلى عناوين في مجال الدراسات النقدية والموسوعات والرسائل الجامعية.

وأضاف العويس أن إجمالي إصدارات الدائرة تشكل تراكماً معرفياً مهماً على مدار السنوات الماضية، حيث وصل إجمالي الإصدارات ما يقارب 1800 عنوان في مختلف حقول الإبداع شكّل بعضها رافداً نوعياً للفنون التشكيلية والشعرية، خصوصاً في ما يتعلق بالنقد، كما حظيت تلك الإصدارات بتقدير من الكتّاب والأدباء والباحثين، ونال بعضها جوائز في المسابقات المحلية والعربية.

وأكد رئيس دائرة الثقافة بالشارقة الحرص على توافر إصداراتها في معارض الكتاب العربية والدولية والمكتبات الوطنية في الدول العربية، وفي منصات ومنافذ تسويق الكتب محلياً وعربياً ودولياً.

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