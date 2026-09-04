ميسي يكشف عن عطره الجديد.. بالبرقوق والفلفل والليمون

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، عن إطلاق عطره الجديد «Messi Night»، في إصدار يجمع بين نفحات البرقوق والفلفل والليمون، إلى جانب اللافندر والفانيلا، في تركيبة تمنحه طابعًا دافئًا ومميزًا.

ويأتي العطر الجديد امتدادًا لسلسلة الإصدارات التي قدمها ميسي خلال السنوات الماضية، وحملت اسمه وحققت حضورًا لافتًا بين محبي العطور، ليواصل النجم الأرجنتيني حضوره في عالم العطور، بالتوازي مع مسيرته الرياضية.