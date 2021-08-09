«نعم جودو» أفضل عرض في مهرجان العراق للمسرح

المصدر: بغداد ■ رويترز

فاز عرض «نعم جودو» (ياس جودو) لفرقة مسرح المستحيل في بغداد بجائزة أفضل عرض مسرحي في مهرجان العراق الوطني للمسرح، الذي أسدل الستار عليه أول من امس.

المسرحية من إعداد وإخراج أنس عبدالصمد، وبطولة محمد عمر وصادق عبدالرضا واليسار الربيعي وفاطمة أبوهارون، وهي مأخوذة عن نص «في انتظار جودو» للكاتب الأيرلندي صامويل بيكيت.

وفازت المسرحية أيضاً بجائزة أفضل إخراج في المهرجان، الذي أقيم على مدى أسبوع على مسارح سميراميس والنجاح ونقابة الفنانين.

وفاز بجائزة أفضل ممثل في دور أول محمد هاشم عن دوره في مسرحية «ذا هوم» من إنتاج شركة «دريم للإنتاج الفني»، فيما فازت بدور العبدالله بجائزة أفضل ممثلة في دور أول عن دورها في مسرحية «حدث في كل مرة».

ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل ممثل في دور ثان إلى ناجي حسن عن دوره في مسرحية «الشعبة ماكبث»، فيما فازت رضاب أحمد بجائزة أفضل ممثلة في دور ثان عن دورها في المسرحية ذاتها. وذهبت جائزة التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية إلى العرض المسرحي «اشتباك» لفرقة كلية الفنون الجميلة في البصرة، فيما حصدت مسرحية «الشعبة ماكبث» للفرقة الوطنية للتمثيل جائزة السينوغرافيا، ومسرحية «ميت مات» جائزة أفضل نص مسرحي. ومنحت رابطة نقاد المسرح جائزتها إلى مسرحية «ميت مات» من تأليف وإخراج علي عبدالنبي الزيدي.

وحملت الدورة الأولى من المهرجان، الذي أقيم بالتعاون بين نقابة الفنانين العراقيين والهيئة العربية للمسرح، اسم الكاتب والممثل والمخرج العراقي سامي عبدالحميد، وأقيمت تحت شعار «المسرح حياة».

• جائزة أفضل نص مسرحي لـ«ميت مات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news