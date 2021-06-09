جواهر الخيال تسلط الضوء على علم منسيّ

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يسلط مركز «1971» في الشارقة الضوء على علم الفِراسة في معرض جديد بعنوان «ما نحن إلا آثار» من خلال معرض فردي للمصممة الإماراتية جواهر الخيال.

واستند «ما نحن إلا آثار» إلى بحث المصممة جواهر الخيّال في علم الفراسة، وتحديداً من كتاب للفيلسوف فخرالدين الرازي بعنوان «الفِراسة عند العرب»، والذي يعود للعصور الإسلامية الوسطى، إذ يناقش علم الفراسة الذي بات علماً شبه منسي في عالمنا الحديث، كونه يتبع أسساً غامضة وحدسية، لكن في الماضي اعتبرت «الفِراسة» علماً كسائر العلوم الأخرى كالفلك والكيمياء وأنواع مختلفة من العرافة كانت سائدة سابقاً.

ويهدف المعرض إلى إيجاد تجربة تفاعلية وتشجيع الزوار على اكتشاف ما استنتجته المصممة جواهر الخيال في مفهومها للفراسة وأقسام هذا العلم.

وتركز التجربة التي يقدمها المعرض على التعريف بشخصية الخبير الذي اشتهر بحدته في الفراسة وأنواعها وممارستها في الحياة اليومية. وتتطرق المصممة كذلك إلى ترجمة مفاهيم غير ملموسة إلى أعمال تركيبية لتقديم تجربة تفاعلية في «1971 - مركز للتصاميم».

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