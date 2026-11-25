صورة 0 من 2 توقعات باستمرار التحول الملحوظ في سوق إيجارات دبي خلال 2027. من المصدر فراس المسدي: سوق إيجارات دبي شهدت تحولاً ملحوظاً خلال 2026، والحصول على معلومات دقيقة عن السوق أمر جوهري لاتخاذ قرارات مدروسة.

أحمد الدمرداش - دبي

أظهر تحليل أجرته شركة «أف إي أم العقارية» لـ35 ألفاً و330 عقد إيجار مسجّلاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، أن 73% من عقود الإيجار الجديدة في تلك الفترة جاء بقيمة أقل من إيجارات الفترة نفسها من العام السابق، في حين شهدت 44% من عقود التجديد ارتفاعاً في القيمة، وظلت 37% منها عند المستويات ذاتها.

وبحسب تحليل «فام»، فإن المستأجرين في دبي، الذين انتقلوا إلى شقق جديدة، يدفعون مبالغ تقل بنسبة 9% عما كانت تحققه الشقق نفسها عام 2025، في حين يحافظ الملاك، عند تجديد العقود مع المستأجرين الحاليين، على مستويات الإيجار ذاتها بشكل عام.

وكشفت «فام العقارية» عن اتجاهات عقود الإيجار الجديدة والمجددة في 13 منطقة بدبي، سجلت كل منها ما لا يقل عن 500 عقد إيجار جديد خلال فترة الأشهر الثلاثة المذكورة، استناداً إلى بيانات عقود الإيجار المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، منوهة بأن الأرقام تستند إلى مقارنة قيمة إيجار كل شقة بمستويات عام 2025، إذ إن جميع الوحدات كانت مسجلة بعقود إيجار سابقة في 2025.

وأوضحت أن هذه المناطق استحوذت على 13 ألفاً وخمسة عقود من أصل 18 ألفاً و96 عقداً إيجارياً جديداً، في حين استحوذت على 11 ألفاً و33 عملية تجديد لعقود من أصل 17234 عملية تم تحليلها.

وبحسب التحليل، سجلت عقود الإيجار الجديدة في منطقة «برج خليفة» وتضم «وسط مدينة دبي»، أكبر انخفاض في متوسط القيمة الإيجارية بنسبة 15%، تلتها منطقة «الخليج التجاري» بنسبة 14.6%، ثم «مرسى دبي» بنسبة انخفاض 13.6%.

بدورها، سجلت منطقة المركاض انخفاضاً بنسبة 11.9%، والثنية الخامسة وتشمل أبراج بحيرات جميرا 11.2%، ومنطقة البرشاء جنوب الرابعة وتشمل قرية جميرا الدائرية 11.1%.

كما سجلت منطقة الخيران الأولى وتشمل دبي كريك هاربور انخفاضاً في متوسط القيمة الإيجارية بنسبة 10%، في حين سجلت منطقة البرشاء جنوب الثالثة وتشمل أرجان انخفاضاً بنسبة 8.7%.

وبلغ متوسط الانخفاض في قيمة الإيجارات الجديدة بمنطقة الحبية الرابعة التي تضم مدينة دبي الرياضية 6%، وفي منطقة «معيصم الأولى» التي تضم مدينة دبي للإنتاج 5.7%، وفي منطقة جبل علي الأولى التي تضم «ديسكفري غاردنز» 4.7%، في حين سجلت منطقة ند حصة وتشمل واحة دبي للسيليكون أقل انخفاض بنسبة 1.9%.

بدورها، لم تشهد منطقة الورسان الأولى، التي تغطي معظم أجزاء المدينة العالمية (إنترناشيونال سيتي)، أي تغيير في متوسط قيمة عقود الإيجار الجديدة مقارنة بعام 2025، في حين سجلت 46% من عقود الإيجار الجديدة في المنطقة ذاتها ارتفاعاً مقارنة بالعام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أف إي أم العقارية»، فراس المسدي، إن سوق الإيجارات في دبي شهدت تحولاً ملحوظاً خلال عام 2026، متوقعاً استمرار هذا التغير طوال عام 2027.

وأضاف: «ينبغي على الملاك والمستأجرين إدراك أن الظروف قد تختلف بشكل كبير بناءً على العقار وموقعه، وما إذا كان عقد الإيجار جديداً أم أنه عملية تجديد لعقد قائم، والحصول على معلومات دقيقة ومفصلة عن السوق يعد أمراً جوهرياً لاتخاذ قرارات مدروسة».

مناطق التملك الحر

أكدت «فام العقارية» أن سوق الإيجارات للعقارات ذات الملكية الحرة، تسير بخطى ثابتة نحو تسجيل رقم قياسي سنوي جديد، حيث تم تسجيل 339 ألفاً و557 عقداً خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، الذي شهد بدوره تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق بواقع 377 ألفاً و976 عقداً.