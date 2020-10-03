مصر: اكتشاف 59 تابوتاً عمرها 2500 عام

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم السبت، عن اكتشاف عن 59 تابوتاً خشبياً عمرها أكثر من 2500 عام في منطقة سقارة القريبة من أهرامات الجيزة غرب القاهرة.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني، في مؤتمر صحافي في منطقة الكشف: «لقد أعلنا قبل ثلاثة أسابيع تقريباً العثور على 13 تابوتاً سليماً ومغلقاً، ثم أعلنا بعد ذلك بأسبوع الكشف عن 14 تابوتاً آخر. واليوم نعلن عن اكتشاف 59 تابوتاً» في الإجمال، في ثلاثة آبار.

وأكد أن هناك «عدداً آخر غير معروف من التوابيت» في هذه الآبار سيعلن عنها تباعاً.

وأضاف «اليوم ليس نهاية الكشف، ولكنه بداية كشف كبير».

وتعود التوابيت المغلقة ويقدر عمرها بأكثر من 2500 عام، الى العصر المتأخر والأرجح انها للأسرة الفرعونية الـ26 (القرنان السادس والسابع قبل الميلاد).

والتوابيت مغطاة من الخارج بألوان زاهية مازالت في حال جيدة وبكتابات هيروغليفية.

وبعد هذا أول كشف أثري يعلن عنه منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.

وتأمل مصر أن تعزز هذه الكشوفات الجديدة فرص انتعاش قطاع السياحة الذي تعرض لضربات عدة منذ عام 2011.

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