فنون الطهي في مدينة الذواقة دبي.. تحت الأضواء مجدداً

كشف دليل ميشلان عن النسخة الخامسة من حفل دليل ميشلان للمطاعم في دبي، التي ستُنظّم في السادس من أكتوبر المقبل، في أتلانتس ذا رويال، خلال حدث سيجمع نخبة من الطهاة، وأصحاب المطاعم، وروّاد قطاع الضيافة، ليسلط الضوء على قطاع المأكولات وفنون الطهي النابض بالحياة في دبي، ويسلط الضوء على أحدث اختيارات دليل ميشلان دبي.

ويعد دليل ميشلان دبي من المحطات الأساسية ضمن أجندة المدينة، بما يعكس النمو المتواصل والتنوع الغني الذي يشهده هذا القطاع المهم في دبي، فيما تتزايد أهميته وحضوره بدعم من شريك الوجهة، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ما يرسّخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية للمأكولات والضيافة.

وتتجلى ثقافة الطعام المميزة في دبي التي تحتوي مواهب من مختلف أنحاء العالم، وتعبّر عنها تشكيلة واسعة من المطابخ وأنماط الطعام التي تستقطب الذواقة المحليين والمسافرين الدوليين على حد سواء.

وعقب الكشف عن الاختيارات، سيُدعى الضيوف إلى حفل استقبال منسق بعناية يتضمن تجربة أطباق راقية، ليمنح مجتمع الطهي فرصة للالتقاء ومواصلة احتفالات الأمسية. وسيكون من أبرز محطات الحفل حضور مجموعة متميزة من المطاعم التي كرّمها دليل ميشلان تقديراً لتميزها في فنون الطهي، إذ يقدم طهاة كل مطعم مقبلات مبتكرة تحمل بصمته، وتتيح للضيوف تذوق جانب من الإبداع والحرفية الكامنة وراء أطباقهم.

ويعتمد دليل ميشلان في تقييم المطاعم على منظومة واسعة من التصنيفات، تتصدرها نجوم ميشلان الشهيرة عالمياً. حيث تمنح نجمة ميشلان واحدة للمطاعم التي تقدم «طهياً عالي الجودة يستحق التوقف في طريقك من أجله»، ونجمتا ميشلان «للطهي الممتاز الذي يستحق تحويل وجهتك لتجربته»، وثلاث نجوم ميشلان لمن يقدم «مأكولات استثنائية تستحق رحلة خاصة».

إلى جانب التقييمات المرغوبة بالنجوم، يتضمن الاختيار أيضاً فئة بيب جورماند، وهي تمييز للتي تقدم طعاماً عالي الجودة وبقيمة ممتازة. ويتم اختيار المطاعم وفقاً للمعايير نفسها التي يعتمدها مراقبو ميشلان في أنحاء العالم: جودة المكونات وإتقان تقنيات الطهي وتناغم النكهات.

. تشكيلة واسعة من المطابخ وأنماط الطعام التي تستقطب الذواقة المحليين والمسافرين الدوليين تضمها دبي.