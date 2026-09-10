إيطاليا تكشف عن أكبر مجمع للفسيفساء في روما القديمة

عرضت سلطات العاصمة الإيطالية، أول من أمس، ما يُعتقد أنه أكبر مجمع من الجداريات والفسيفساء في روما القديمة، ويضم تصويراً يعود إلى القرن الأول الميلادي لمدينة ساحلية، وذلك في موقع ما أصبح لاحقاً أكبر مجمع للحمامات في العالم.

وكشف عمدة روما، روبرتو جوالتييري، عن الجدارية المعروفة باسم «المدينة المرسومة» و«الفسيفساء الكبرى»، بعد ترميمهما أخيراً، وكان قد عُثر على العملين في ممر تحت الأرض خلال أعمال تنقيب أُجريت، في تسعينات القرن الماضي، بحمامات تراجان على تل أوبيو قرب الكولوسيوم.

ويُفتح العملان أمام الجمهور للمرة الأولى، في البداية ضمن مجموعات صغيرة تضم 15 شخصاً، وخلال فترة تجريبية تقتصر على عطلات نهاية الأسبوع بدءاً من الشهر الجاري. ويهدف ذلك إلى تحديد مدى استجابة الأعمال الفنية الهشة لارتفاع مستويات الرطوبة والعوامل المناخية، قبل السماح بإتاحة زيارتها على نطاق أوسع.

وقال جوالتييري إن الجدارية التي تصور مدينة ساحلية محاطة بالأسوار من منظور جوي، هي أكبر جدارية من نوعها تعود إلى روما القديمة، لذلك ينبغي إتاحتها للجمهور، وبعد أن ظلت مدفونة تحت الأرض لقرون، لاتزال ألوانها الزرقاء والقرميدية واضحة، وإن كانت قد بهتت، وأضاف خلال مراسم الكشف عنها: «إنها فريدة حقاً على مستوى العالم، سواء من الناحية الجمالية والفنية، أو من حيث أهميتها التاريخية والتوثيقية».