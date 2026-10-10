"أنت ستدفنني".. والد الممثلة التركية إيجي إرتيم يكشف كيف توقعت موتها قبلها بليلة

عادت ملابسات "الرحيل الصادم"، دون مقدمات، لنجمة الدراما التركية إيجي إرتيم، التي عرفها الجمهور العربي على نطاق واسع من خلال مسلسل "شراب التوت"، إلى الواجهة بعد مرور نحو 4 شهور على وفاتها.

وكشف فورال أرتيم، والد الفنانة، في مقابلة تلفزيونية، أن ابنته فاجأته قبل رحيلها بقولها: "أنت لن تموت قبلي.. أنت من سيدفنني"، ما دفعه إلى سؤالها وهو يشعر بالصدمة عمّا إذا كانت تعرف شيئاً لا يعرفه، لتجيبه: "لا، أنا أرى ذلك فقط ".

ولم يتخيل الأب أن تلك الكلمات القاسية التي حاول أن يقلل من وطأتها، حتى يخفف عنها، ستتحول من نبوءة غامضة إلى واقع أليم في اليوم التالي.

ولم تتوقف التفاصيل المؤثرة عند هذا الحد، إذ كشفت والدتها كذلك أن إيجي سألتها أيضاً: "أمي، عندما أموت، هل ستتمكنين من العيش بسعادة في هذا المنزل؟".

يشار إلى أن إيجي إرتيم توفيت في 15 يونيو الماضي عن عمر ناهز 35 عاماً، بعد يوم واحد من احتفالها بعيد ميلادها، فيما كشف تقرير الطب الشرعي لاحقاً أن سبب الوفاة هو التسمم بالكحول.

وأعادت تلك التصريحات العائلية مشاعر الحزن إلى جمهورها، وسط تساؤلات عمّا إذا كانت الراحلة تشعر باقتراب نهايتها وأنه لا يوجد أي شىء يمكن أن يغير من تلك الحقيقة.

وُلدت إيجي إرتيم في 14 يونيو 1991 بمدينة سيواس التركية، حيث درست الموسيقى في جامعة يشار، وتخصصت في الأوبرا والغناء، لتجمع بين دراستها الموسيقية واهتمامها بالفنون الأدائية.